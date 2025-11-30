Promouvoir la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire et les échanges technologiques et culturels entre le Pakistan et la Chine grâce à une formation interdisciplinaire sur l'énergie et l'ingénierie électrique

SHANGHAI, 30 novembre 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a officiellement lancé une académie sino-pakistanaise d'excellence des ingénieurs (l'« Académie ») le 24 novembre dans le cadre d'une initiative conjointe de Shanghai Electric et de l'Université Dianji de Shanghai. L'Académie vise à cultiver les talents en ingénierie qui sont concurrentiels, interdisciplinaires et polyvalents à l'échelle internationale, tout en construisant une plateforme essentielle pour les échanges technologiques et culturels entre la Chine et le Pakistan.

Shanghai Electric lance l’académie d’excellence sino-pakistanaise destinée aux ingénieurs afin de développer les talents de la « Belt and Road » (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

L'événement de lancement a eu lieu simultanément en ligne et hors ligne dans trois emplacements des deux pays. Les représentants du projet intégré de mine de charbon et d'électricité de Thar Block-I (« projet Thar ») et de l'Université Dianji de Shanghai ont signé un accord de coopération pour le programme de formation de phase I, marquant la mise en œuvre officielle de l'initiative de culture de talents.

Zhu Zhaokai, président de Shanghai Electric Group, a fait remarquer que, dans le contexte d'ajustements profonds dans le paysage industriel mondial, il est de plus en plus urgent pour les entreprises de chercher des talents polyvalents équipés de bases théoriques et de pratiques d'ingénierie, de perspectives internationales et de capacités de collaboration interculturelle.

« La création de l'Académie est une initiative importante de Shanghai Electric visant à promouvoir l'intégration profonde 'de l'industrie, du milieu universitaire, de la recherche et des applications' et à bâtir un système international de culture des talents », a-t-il déclaré. « En tirant parti des forces universitaires de l'Université Dianji de Shanghai en matière de fabrication de pointe, nous approfondirons la recherche collaborative, l'enseignement pratique et le partage entre les professeurs, en travaillant ensemble pour créer un nouveau modèle de culture des talents internationaux dans le cadre de la 'Belt and Road Initiative'. »

Gong Siyi, président de l'Université Dianji de Shanghai, a déclaré que l'Académie, en tant que projet de démonstration clé à l'étranger, serait une priorité. En intégrant des enseignants et des ressources éducatives de grande qualité, l'université s'engage à maintenir des normes élevées dans les systèmes de perfectionnement des talents, ainsi qu'en matière de qualité de l'enseignement et de support de service global.

« L'objectif est d'établir l'Académie en tant que passerelle essentielle entre la Chine et le Pakistan permettant de renforcer les liens d'amitié et la coopération technologique entre les deux nations », a-t-elle souligné.

En tant que premier programme international de talents en ingénierie dirigé par des entreprises dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), l'Académie proposera des programmes de master adaptés aux besoins du projet Thar, en mettant l'accent sur l'énergie et l'ingénierie électrique. Grâce à deux mentorats, jumelés à des professeurs et à des experts de l'industrie, il permettra aux apprenants de relever des défis réels en intégrant la théorie à la pratique.

Au cours des dernières années, Shanghai Electric a accordé la priorité à la culture systématique des talents et à la planification stratégique dans la construction de l'Académie, en approfondissant la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire pour favoriser un écosystème d'innovation axé sur la mondialisation et l'intégration technologique avancée.

En tant que plateforme conjointe de développement de talents dans le domaine de l'industrie et de l'éducation établie par le Shanghai Electric Group et l'Université Dianji de Shanghai, l'Académie d'excellence des ingénieurs de Shanghai Electric, depuis son inauguration en 2024, s'est concentrée sur l'autonomisation d'experts technologiques et le développement de professionnels de haut calibre. L'Institut s'engage à constituer un solide bassin de futurs leaders technologiques.

En tant que première initiative phare de l'Académie, le Tech Expert Symposium sert de forum privilégié pour les experts et les universitaires de premier plan afin de promouvoir le partage des connaissances, la collaboration technique et le perfectionnement des talents. Depuis son lancement, l'entreprise a organisé cinq séances mettant en vedette des tendances technologiques de pointe et des renseignements pratiques en matière d'ingénierie.

La stratégie proactive de Shanghai Electric en matière de talents repose sur un engagement ferme envers le progrès technologique et le capital humain en cette période de transformation rapide. Au premier semestre de 2025 seulement, l'entreprise a investi 2,546 milliards de yuans dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 4,7 % des revenus totaux, avec 39,5 % du financement consacré aux secteurs émergents.

Pour soutenir une innovation accélérée, Shanghai Electric a positionné et continuera de positionner les talents comme sa principale ressource stratégique, en réformant son système de développement pour bâtir une équipe solide et bien structurée.

