Le partenariat met l'accent sur l'équipement de réseau électrique à moyenne et basse tension pour faire progresser les objectifs « double carbone » de la Chine

SHANGHAI, le 16 nov. 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) et Siemens AG ont signé un accord-cadre dans le cadre du projet « Intelligent Grid - Medium-Low Voltage New-Type Power System Equipment Procurement » lors de la 8e Exposition internationale d'importation de Chine (China International Import Expo, CIIE). La collaboration vise à approfondir l'innovation dans les équipements de systèmes électriques à moyenne et basse tension, en stimulant les progrès en matière de numérisation et de décarbonisation pour soutenir les objectifs « double carbone » de la Chine.

Photo

En vertu de l'accord, les deux entreprises tireront parti de leurs forces complémentaires pour accélérer l'expansion du marché, la transformation verte et les mises à niveau intelligentes, offrant des avantages mutuels et créant des projets de référence pour un réseau électrique durable. Cette signature met en lumière le rôle proactif de Shanghai Electric dans la transition énergétique mondiale et reflète la vision stratégique commune des deux entreprises dans la promotion du développement numérique et à faibles émissions de carbone.

« Shanghai Electric et Siemens partagent un partenariat de longue date fondé sur des décennies de confiance et de coentreprises, a déclaré Zhu Zhaokai, président de Shanghai Electric Group. « Cette entente marque une nouvelle étape dans notre coopération et une étape importante vers la construction de systèmes énergétiques intelligents et écologiques. Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir la collaboration avec Siemens afin de créer des projets de référence pour un réseau électrique plus vert. »

Siemens Energy souligne le rôle central de la Chine dans la transition énergétique mondiale. L'entreprise a réaffirmé son engagement envers le partenariat avec Shanghai Electric, notant que son objectif commun est de concevoir des équipements haut de gamme et des solutions intégrées. Cette collaboration vise à réaliser plus de « projets phares » qui mettent en valeur l'innovation chinoise dans la construction d'un avenir énergétique durable.

Depuis plus de trente ans, Shanghai Electric et Siemens entretiennent une collaboration technologique et une coopération étroite entre les marchés, établissant des références dans le secteur du transport et de la distribution d'électricité en Chine. Parmi les réalisations récentes, mentionnons :

Avril 2025 : Signature d'un accord de coopération stratégique pour faire progresser le transport et la distribution d'électricité, la numérisation et les initiatives à faibles émissions de carbone.

Juillet 2025 : Visite de Karim Amin, membre du conseil d'administration de Siemens Energy, pour discuter de la synergie des technologies énergétiques, de l'intégration des systèmes et du développement du marché mondial.

Ce nouvel accord accélérera davantage la transformation verte de l'industrie des réseaux électriques et renforcera le leadership de Shanghai Electric en matière d'équipements de transmission et de distribution, tout en favorisant de nouvelles possibilités de coopération internationale.

À l'avenir, les deux parties considéreront cette signature comme un point de départ pour approfondir la collaboration stratégique, explorer des applications intégrées dans divers scénarios industriels et tirer parti de partenariats d'équipement haut de gamme pour construire des projets de référence pour un développement durable et à faibles émissions de carbone. Ensemble, Shanghai Electric et Siemens fourniront des « solutions Shanghai Electric » fiables et tournées vers l'avenir pour soutenir la transition énergétique de la Chine et du monde.

