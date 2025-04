Shanghai Electric signe des accords de coopération stratégique d’une valeur de plus de 3,637 milliards de yuans à la Hannover Messe 2025

Accélérer la transition énergétique mondiale grâce à des innovations en matière d'énergie propre et d'infrastructure intelligente

HANNOVER, Allemagne, 4 avril 2025 /CNW/ - Lors de la Hannover Messe 2025, Shanghai Electric (« la Société », SEHK:2727, SSE:601727) a annoncé la signature d'accords de coopération stratégique totalisant 3,637 milliards de yuans avec des entreprises de plus de 10 pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Égypte et la Zambie. Ces collaborations mettent l'accent sur l'avancement des percées technologiques et des applications industrielles dans trois thèmes fondamentaux : les solutions vertes et à faibles émissions de carbone, l'infrastructure intelligente et la fabrication haut de gamme, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie, la fabrication aérospatiale, et les composants industriels faisant l'objet d'une attention particulière.

« Shanghai Electric évolue : cette entreprise de fabrication traditionnelle devient un fournisseur de systèmes intelligents écologiques. Ces accords reflètent une vision commune des forces complémentaires et de l'innovation intégrée entre les partenaires mondiaux. Cette évolution de la collaboration souligne notre détermination collective à relever les défis de la transition verte mondiale », a déclaré Wang Deyuan, directeur général adjoint du Shanghai Electric Group.

Présentation d'innovations révolutionnaires

Lors de l'exposition, Shanghai Electric a dévoilé plus de 20 technologies de pointe, y compris des solutions d'automatisation pour le secteur aérospatial, des systèmes de fabrication de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et des solutions de parcs industriels carboneutres. Trois produits phares ont été au centre de toutes les attentions :

Le module photovoltaïque intelligent « Thinker » : Une solution photovoltaïque de nouvelle génération intégrée à une optimisation en temps réel pilotée par l'IA pour un rendement énergétique maximal.

: Une solution photovoltaïque de nouvelle génération intégrée à une optimisation en temps réel pilotée par l'IA pour un rendement énergétique maximal. L'électrolyseur à hydrogène de nouvelle génération au niveau cubique de type I : Basé sur une technologie de membrane composite haute performance développée indépendamment, il peut obtenir des avantages technologiques tels qu'une production d'hydrogène élevée, une efficacité énergétique élevée, et un fonctionnement et un entretien faciles;

: Basé sur une technologie de membrane composite haute performance développée indépendamment, il peut obtenir des avantages technologiques tels qu'une production d'hydrogène élevée, une efficacité énergétique élevée, et un fonctionnement et un entretien faciles; Le système de traitement de l'eau de mer/des eaux usées pour la production d'hydrogène à raison de 50 Nm³/h : Développement novateur d'une technologie de production d'hydrogène par électrolyse adaptée au couplage direct pour le traitement de l'eau de mer/des eaux usées, qui peut atteindre une capacité de production d'hydrogène par électrolyse à haut rendement et à tolérance élevée avec différentes qualités d'eau. Tous les indicateurs ont atteint le niveau de pointe en Chine.

Excellence en automatisation aérospatiale

Par l'entremise de sa filiale BROETJE Automation, un chef de file mondial des systèmes d'assemblage complexes, Shanghai Electric a lancé la plateforme robotique mobile révolutionnaire « Snowflake ». Ce système combine des robots industriels à haute flexibilité et des véhicules à guidage automatique (VGA), ce qui permet une allocation dynamique des ressources, une manutention de précision des charges lourdes et une commutation de contrôle manuelle/automatique transparente. La plateforme répond aux défis critiques de l'industrie comme les pénuries de main-d'œuvre, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et la demande de paradigmes de production flexibles.

Mener la révolution VEN

Les solutions relatives aux véhicules à énergie nouvelle (VEN) de Shanghai Electric couvrent l'ensemble du cycle de vie des batteries au lithium, de la production cellulaire à l'assemblage module/bloc-batterie. En voici les points forts :

Un compresseur d'air industriel à haute tension de 900 V c.c. avec une autonomie et une fiabilité de fonctionnement ultra-larges.

avec une autonomie et une fiabilité de fonctionnement ultra-larges. Des systèmes modulaires de gestion thermique utilisant le réfrigérant R290 (propane) , en accordant la priorité à la durabilité et à l'efficacité.

, en accordant la priorité à la durabilité et à l'efficacité. Deux compresseurs à fréquence variable à haut rendement adaptés aux applications des véhicules récréatifs.

Écosystèmes industriels carboneutres

La solution de parc carboneutre « complète » de l'entreprise intègre des algorithmes d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'hydrogène, de moteurs intelligents et d'IA pour offrir une décarbonation complète aux centres industriels. Déployé avec succès dans de nombreux projets historiques, ce système met en valeur l'expertise de Shanghai Electric en matière de solutions de développement durable de bout en bout.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) est un leader mondial de la fabrication d'équipements haut de gamme, d'équipements énergétiques et de services d'intégration industrielle. Forte d'un héritage d'innovation qui s'étend sur plus d'un siècle, la Société s'engage à faire progresser le développement durable grâce à des technologies intelligentes et vertes.

