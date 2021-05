SHANGHAI, le 3 mai 2021 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), le premier fabricant et fournisseur mondial de production d'électricité et d'équipements industriels, a publié son Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2020 (« le Rapport »). Le rapport, 12e rapport RSE et 5e rapport ESG de Shanghai Electric, détaille les données communiquées par le siège social, les institutions internes, les succursales, les filiales en propriété exclusive et les sociétés de portefeuille de Shanghai Electric.

Le rapport démontre l'engagement du groupe à l'égard de la gouvernance d'entreprise et du rendement des produits, en mettant l'accent sur l'échelle d'évaluation de MSCI des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur l'indice de durabilité de référence Hang Seng. Il met en lumière les performances exceptionnelles de Shanghai Electric à ce jour dans les domaines de l'énergie intelligente, de la fabrication intelligente et des villes intelligentes, ainsi que son parcours de transformation de plusieurs secteurs d'activités majeurs au moyen de technologies intelligentes innovantes. Le rapport souligne également les principaux efforts déployés par Shanghai Electric dans la lutte contre la COVID-19.

« L'année 2020 a été semée d'embûches pour le développement, particulièrement en raison de l'impact monumental de la pandémie. Dans cet environnement difficile, Shanghai Electric est demeurée fidèle à sa mission de promouvoir des solutions vertes, intelligentes, interconnectées et complètes. En tant que l'une des principales entreprises mondiales de fabrication d'équipements électriques, nous continuons de chercher de nouvelles façons de nous acquitter de nos responsabilités envers nos actionnaires, nos clients, nos partenaires, nos employés, l'environnement et la collectivité en général », a déclaré Zheng Jianhua, président du conseil d'administration et chef de la direction de Shanghai Electric Group.

Gouvernance d'entreprise : un système complet de gouvernance ESG qui intègre le développement durable dans les objectifs stratégiques à long terme de Shanghai Electric

Shanghai Electric a mis en place une structure de gouvernance ESG particulière pour assurer l'intégration du développement durable dans la structure stratégique du groupe. La structure descendante comprend le conseil d'administration, le comité de gestion ESG qui comprend un comité d'experts ESG, et un groupe de travail ESG qui comprend le conseil d'administration et trois sous-groupes.

Développement de produits : combiner intelligence et innovation

Forte de ses avantages dans le secteur de la fabrication d'équipements, Shanghai Electric s'est efforcée de mettre sur pied un « écosystème industriel triangulaire » composé d'équipements intelligents, d'Internet industriel et de chaînes d'approvisionnement intelligentes. À l'interne, l'entreprise a mis à profit la transformation numérique pour appuyer le développement de la fabrication intelligente, de l'énergie intelligente et du transport intelligent, tandis que ses programmes externes d'autonomisation soutiennent le développement d'une ville intelligente complète et multidimensionnelle.

Sur le front de l'innovation, Shanghai Electric s'est tournée vers l'industrialisation de haute technologie et les industries émergentes stratégiques. L'entreprise a continué d'appuyer la recherche technologique et le développement de produits dans des domaines clés, et a activement exploré et cultivé de nouvelles industries et technologies. Au cours de la période considérée, Shanghai Electric a consacré 4,75 milliards de yuans à la R-D, ce qui représente une augmentation de 8,55 % par rapport à l'année précédente et 3,47 % du bénéfice d'exploitation annuel total.

Responsabilité environnementale : conserver l'énergie, améliorer l'efficacité et réduire les émissions

Au fil des ans, Shanghai Electric a affermi sa conviction que la conservation de l'environnement est essentielle au développement durable. L'entreprise a inclus des considérations environnementales à chaque maillon de sa chaîne industrielle. Le rapport révèle que Shanghai Electric examine continuellement des modèles d'exploitation écologiques pour la gestion verte, la conservation de l'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions.

L'entreprise a activement encouragé le développement de projets à haut rendement énergétique, notamment la centrale de stockage d'énergie Meiman Minhang de 32 MW/64 MWh de Shanghai Electric, à Golmud, la première turbine à vapeur ultra-supercritique de 1 000 MW au monde, qui permet d'économiser plus de 200 000 tonnes de charbon standard chaque année, et les unités 5 et 6 (2 x 1 240 MW) du projet de phase II de la centrale électrique Huaxia Yangxi, dans la province du Guangdong. La consommation de chaleur de l'unité 5 a déjà été réduite de 1,65 % par rapport aux conditions de travail sous-estimées.

Shanghai Electric a également terminé la demande et l'enregistrement de permis de rejet de polluants pour 107 entreprises, a tiré parti de ces permis pour renforcer la conformité et s'est associée à des ministères gouvernementaux pour mettre en œuvre des vérifications de la production écologique pour six entreprises. En 2020, le groupe a mené une enquête approfondie sur les émissions dans 86 entreprises de production, six usines industrielles et cinq parcelles, à partir desquelles un certain nombre de possibilités d'amélioration et de lignes directrices ont été proposées.

Responsabilité sociale : fournir de l'aide pendant la pandémie de COVID-19

Dans la foulée de la pandémie, un certain nombre de cas critiques ont fait surface à l'extérieur et à l'intérieur de Shanghai Electric, ce qui a renforcé la détermination de l'entreprise à faire sa part dans la lutte contre la COVID-19.

Au Pakistan, où Shanghai Electric a récemment terminé son projet de centrale électrique de 2 x 660 MW de Thar Coal Block-1, la Thar Coal Block-1 Power Generation Company a fait don de fournitures à l'armée pakistanaise au nom du Groupe. L'entreprise a également fait don de 6 millions de roupies au site du projet et envoyé du personnel supplémentaire au Pakistan pour accélérer les progrès.

Shanghai Electric a aussi spontanément mobilisé ses membres et ses organismes pour faire don de 8,8 millions de yuans afin de soutenir la lutte contre la pandémie. De plus, l'entreprise a expédié plus de 300 machines de fabrication de masques partout au pays, accéléré la mise au point de lignes de production automatisées de masques, dont plus de 621 ont été distribuées à l'échelle nationale, et donné plus de 100 000 masques et équipements de protection individuelle à des partenaires à l'étranger.

