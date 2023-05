SHANGHAI, 11 mai 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) a annoncé la publication de son rapport 2022 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le septième depuis que la société a commencé à divulguer ses pratiques ESG en 2016. Le rapport met en lumière les efforts déployés par Shanghai Electric pour renforcer son écosystème ESG d'entreprise tout en soulignant son engagement à tracer la voie vers une plus grande durabilité pour l'entreprise, les collectivités où elle exerce ses activités et la société dans son ensemble. Le rapport met également en lumière le bilan de l'entreprise pour l'expansion du secteur de l'électricité en ce qui concerne les objectifs de la Chine en matière de faibles émissions de carbone, ainsi que les percées observées dans son développement ESG, reflétées dans ses innovations en matière de solutions, ses pratiques de protection écologique et ses initiatives d'autonomisation communautaire.

Shanghai Electric publie son rapport ESG 2022, qui souligne ses réalisations en matière d’innovation, de protection de l’environnement et d’autonomisation des collectivités. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Un pionnier de la transformation verte et à faible émission de carbone

Précurseur et chef de file technologique en matière de solutions renouvelables, Shanghai Electric s'efforce d'aider la Chine et les pays du monde entier à faire la transition vers de nouvelles ressources énergétiques. À ce titre, elle a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie à trois volets axée sur le remplacement de l'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique de même que le recyclage des ressources pour stimuler le développement à faibles émissions de carbone en 2022, ce qui réduira encore davantage sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'entreprise a intensifié ses efforts pour réduire l'impact environnemental de ses activités commerciales, en tirant parti de ses prouesses technologiques pour améliorer sa capacité de fabrication écologique.

Avec un couplage multiénergie au cœur de son développement commercial, Shanghai Electric a établi une nouvelle filiale énergétique en 2022, faisant un autre pas en avant dans la mise à niveau de ses services intégrés qui comprennent la production d'électricité, le réseau, la charge et le stockage. La nouvelle entreprise renforce la capacité de Shanghai Electric à offrir des services à cycle complet qui couvrent l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie, l'énergie thermique et l'énergie à base d'hydrogène, et renforce sa position de chef de file dans le secteur de l'énergie qui favorise l'innovation en matière d'énergie nouvelle.

L'année 2022 a également marqué l'inauguration de Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd., une filiale qui soutient l'ambition de Shanghai Electric de développer des sources d'hydrogène propre. Les deux nouvelles solutions développées par l'entreprise - l'équipement de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau alcaline et l'équipement de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de protons (MEP) - présentent une grande efficacité d'électrolyse, une longue durée de vie, de faibles coûts d'exploitation, une forte densité de courant, une faible consommation d'énergie et une vitesse de réponse dynamique exceptionnelle. La conception modulaire permet également la production intégrée et à grande échelle d'hydrogène vert et représente une innovation de premier plan sur le marché chinois de l'hydrogène.

Au cours de la période considérée, Shanghai Electric a activement optimisé sa stratégie de gestion des risques et achevé son plan triennal de protection de l'environnement. Entre-temps, l'entreprise a également mis en place et mis en œuvre un ensemble de mesures et de programmes pour protéger la biodiversité de ses sites de projet et s'est jointe à la lutte mondiale contre le changement climatique. En mai 2022, Shanghai Electric a lancé une campagne sur le thème de la biodiversité dans le but de mobiliser et d'éduquer les employés et le public sur des sujets tels que la décontamination des déchets industriels, la technologie de dessalement, le reboisement et les réponses au réchauffement climatique.

Un nouveau pionnier de l'énergie qui accorde la priorité aux progrès sociaux

Shanghai Electric accorde la priorité à la responsabilité sociale ainsi qu'à la durabilité et à la croissance économique. L'entreprise a activement poursuivi des initiatives qui favorisent la revitalisation rurale et a financé des projets visant à améliorer les moyens de subsistance des collectivités dans le besoin et à stimuler l'emploi local.

Dans le cadre de son objectif ESG visant à accélérer le développement rural, Shanghai Electric met à profit son expertise technologique pour promouvoir les sources d'énergie propre, y compris l'énergie éolienne et l'énergie propre du charbon. À Anhui, la centrale électrique de Wuhe a traité 400 000 tonnes de biocombustibles, générant près de 500 millions de kWh d'électricité et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 150 000 tonnes par an. Le projet a également augmenté le revenu des ménages ruraux locaux de près de 90 millions de yuans et créé des possibilités d'emploi pour plus de 1 500 personnes.

Shanghai Electric a également déployé des efforts dans les domaines de la protection des reliques culturelles, des soins communautaires, des campagnes vertes et des dons à l'étranger. En 2022, Shanghai Electric s'est associée à la Green Carbon Foundation pour planter des arbres dans la première forêt à faibles émissions de carbone de l'entreprise à Yan'an, dans la province du Shaanxi. La forêt comprend 1 200 cyprès, chacun capable de réduire les émissions de carbone d'environ 96 kg au cours de sa durée de vie.

Un praticien du développement durable

En 2022, Shanghai Electric a piloté de nombreuses initiatives visant à améliorer continuellement la gouvernance d'entreprise, en harmonisant ses pratiques ESG avec les lignes directrices des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour optimiser le système de gestion des facteurs ESG de l'entreprise et collaborer avec les parties prenantes pour stimuler la création de valeur durable. Shanghai Electric a franchi une nouvelle étape lorsque Morgan Stanley Capital International (MSCI) a haussé sa note ESG de « BBB » à « A » et a été reconnue en 2022 comme l'une des 50 meilleures entreprises industrielles de développement durable de la Chine selon le magazine Forbes.

L'année 2022 a également marqué le 120e anniversaire de Shanghai Electric, marquant un nouveau chapitre dans lequel l'entreprise continue d'explorer et d'adopter de nouveaux modèles d'affaires et de promouvoir les mises à niveau de l'entreprise, ce qui favorise la transformation de l'industrie à mesure qu'elle développe des solutions de pointe, plus intelligentes, et d'énergie verte pour les utilisateurs du monde entier. Guidée par le principe d'ouverture, de coordination et de coopération gagnant-gagnant, Shanghai Electric continuera de placer l'innovation au cœur de sa stratégie commerciale, de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de différents secteurs pour décarboniser l'économie mondiale et permettre aux populations du monde entier de récolter les bénéfices des sources d'énergie renouvelables.

Pour en savoir plus sur Shanghai Electric et son rapport ESG 2022, veuillez consulter le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727), est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente écologique de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la robotisation assistée par ordinateur et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file dans la poursuite visant à atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation de l'équipement haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées dans un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

