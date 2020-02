Shanghai Electric présentera l'innovation énergétique lors de l'Expo 2020 Dubai

« Nous sommes fiers de faire partie de l'Expo 2020 Dubai. C'est la quatrième fois que Shanghai Electric prend part à l'exposition mondiale. Judicieusement nommé la "lumière de la Chine", le pavillon chinois unira ses forces à celles de Shanghai Electric pour présenter à toute la planète les plus récentes solutions en matière de technologie et d'énergie qui viendront illuminer l'avenir de la production et de la consommation d'énergie. C'est aussi un pas important pour la Société, alors que nous continuons de renforcer notre image de marque internationale », déclare Madame Sun, directrice adjointe du service de culture organisationnelle de Shanghai Electric.

Actuellement, Shanghai Electric compte une gamme de mégaprojets dans la région visée par l'initiative Belt and Road (ceinture et route), dont la CSP (Concentrated Solar Power - énergie solaire concentrée) de 950 MW et un projet d'énergie solaire photovoltaïque à Dubai. Une fois terminée, l'initiative devrait fournir de l'énergie propre à plus de 270 000 familles de la ville, réduisant ses émissions de dioxyde de carbone de 1,6 million de tonnes par année.

Zhang Shenfeng, directeur adjoint du conseil chinois pour la promotion du commerce international, déclare que le projet de 950 MW est une réalisation importante de l'initiative Belt and Road et qu'il est ravi de voir Shanghai Electric prendre part à l'Expo en tant que représentante des sociétés chinoises détenues par l'État.

Le pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubai occupera 4 636 mètres carrés et sera aménagé pour symboliser l'espoir et un avenir prometteur. Les visiteurs pourront avoir un aperçu des innovations de pointe sur le plan des TI, du transport, de la 5G et de l'intelligence artificielle, qui sont élaborés en Chine.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727) s'affaire principalement à concevoir, fabriquer et vendre de l'équipement industriel et énergétique. Elle se concentre sur les activités commerciales entourant l'énergie nouvelle, dont la fabrication et la vente de turbines et de composantes éoliennes de même que l'équipement lié à l'énergie nucléaire, et aussi sur les activités commerciales entourant l'énergie propre, dont la fabrication et la vente d'équipement relatif à l'énergie thermique et destiné au transport d'énergie et à la distribution d'énergie. On compte aussi l'équipement industriel, notamment la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs, sans oublier le secteur tertiaire moderne, y compris l'impartition de projets de construction touchant l'énergie thermique, des projets de distribution et de transmission d'énergie, et d'autres volets commerciaux.

