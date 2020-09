À cette occasion, Shanghai Electric a présenté des expositions sur les villes intelligentes, l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et le transport intelligent.

SHANGHAI, 20 septembre 2020 /CNW/ - Shanghai Electric a fait grande impression à la 22e Exposition industrielle internationale de Chine (la « Foire industrielle de Shanghai »), qui s'est déroulée du 15 au 19 septembre au Centre national des congrès et expositions de Shanghai. L'entreprise a présenté des expositions sur les villes intelligentes, l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et le transport intelligent, en lien avec le thème de la Foire : intelligence, interconnexion et nouveaux progrès en matière d'industries habilitantes (Intelligence, Interconnection -New Development of Enabling Industry).