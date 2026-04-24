HANOVRE, Allemagne, 24 avril 2026 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), un chef de file mondial des solutions intégrées pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie, expose à la Foire de Hanovre 2026 sous le thème « Interconnecter l'énergie et l'industrie », ses produits d'énergie verte, ses solutions énergétiques intégrées et ses scénarios d'application industrielle fondés sur l'IA.

Shanghai Electric présente l’intégration pilotée par l'IA de l’énergie et de l’industrie à la Foire de Hanovre 2026 Speed Speed

Dans le contexte de la transition énergétique de l'Europe et de la demande croissante d'adoption de l'IA dans le secteur manufacturier, Shanghai Electric cherche à explorer de nouvelles opportunités de coopération approfondie. La société dispose de quatre zones d'exposition à la Foire de Hanovre 2026 : « L'IA pour l'industrie », « Parcs décarbonés », « PUISSANCE X » et « Fondation numérique de l'IdO industriel », présentant des solutions multiscénarios et des déploiements de projets internationaux réels qui démontrent la force intégrée de Shanghai Electric dans le développement de chaînes industrielles synergiques dans ses deux principaux secteurs de l'énergie et de l'industrie.

Intégration numérique et IA : un nouveau plan directeur pour la modernisation industrielle

Dans la zone d'exposition « L'IA pour l'industrie », Shanghai Electric a dévoilé sa série « StarCloud Intelligent Manufacturing », qui comprend près de 40 modèles d'IA et agents intelligents, couvrant trois scénarios de fabrication majeurs - R&D et design, production et fabrication, et opération et Maintenance - pour stimuler la mise à niveau intelligente de l'industrie manufacturière.

Le produit « Mobile Factory », centré sur l'équipement modulaire conteneurisé et intégrant l'IA à la technologie des jumeaux numériques, permet la maintenance à distance et la planification intelligente. Il a déjà réalisé des missions de maintenance et de réparation d'urgence dans de nombreux projets à l'étranger, notamment en Corée du Sud, en Indonésie et au Bangladesh.

En parallèle, sa plateforme industrielle en ligne développée en interne fournit des solutions de transformation numérique pour les usines de fabrication de 13 industries, y compris les secteurs de l'énergie et de l'industrie, et a connecté plus de 460 000 appareils.

Le robot humanoïde bipédale développé en interne de Shanghai Electric, « Suyuan », a également fait une apparition mondiale à l'événement. Équipé de joints autodéveloppés haute performance et de systèmes de contrôle intelligents, il est capable de fonctionner dans des scénarios industriels complexes et de soutenir la fabrication industrielle traditionnelle.

Énergie verte : une nouvelle référence pour les parcs zéro carbone

En tirant parti de ses synergies « Énergie + Industrie », Shanghai Electric développe des solutions de parc décarboné reproductibles. L'entreprise offre des services personnalisés à cycle complet, de la planification à l'exploitation, ainsi que des produits internes qui couvrent plus de la moitié de l'équipement de base nécessaire, y compris l'énergie éolienne, solaire, de stockage, d'hydrogène, de microréseaux et de systèmes de couplage multi-énergie.

Dans la zone « Parcs décarbonés », Shanghai Electric a mis en avant son leadership en matière de technologies vertes dans les domaines de l'éolien, du solaire et du stockage d'énergie :

Énergie éolienne : avec sa turbine offshore de 25 MW, Shanghai Electric a fourni de l'équipement et des services d'exploitation et d'entretien à des parcs éoliens mondiaux, y compris le parc éolien Senj, en Croatie, l'un des plus importants projets éoliens d'Europe centrale et orientale.

avec sa turbine offshore de 25 MW, Shanghai Electric a fourni de l'équipement et des services d'exploitation et d'entretien à des parcs éoliens mondiaux, y compris le parc éolien Senj, en Croatie, l'un des plus importants projets éoliens d'Europe centrale et orientale. Énergie solaire : grâce à la technologie photovoltaïque HJT de pointe et à la capacité d'approvisionnement de l'ensemble de la chaîne industrielle pour l'équipement solaire thermique, Shanghai Electric présente des produits innovants tels que la cabine électrique intégrée à stockage solaire.

grâce à la technologie photovoltaïque HJT de pointe et à la capacité d'approvisionnement de l'ensemble de la chaîne industrielle pour l'équipement solaire thermique, Shanghai Electric présente des produits innovants tels que la cabine électrique intégrée à stockage solaire. Stockage de l'énergie : le système de batteries au vanadium redox, utilisant un électrolyte à base d'eau, est devenu l'une des voies technologiques préférées pour le stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée.

L'entreprise est à l'avant-garde de l'hydrogène vert et des combustibles verts

En tirant parti de ses capacités de chaîne complète dans les nouvelles énergies, les réseaux intelligents et les produits chimiques écologiques, Shanghai Electric a mis au point des technologies et des équipements de base couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des combustibles verts. Shanghai Electric fournit des solutions de bout en bout entièrement personnalisées pour trois grands carburants verts, à savoir le méthanol vert, l'ammoniac vert et le carburant d'aviation durable, qui sont adaptés aux différentes conditions de ressources et aux demandes du marché.

Le projet Taonan de Shanghai Electric à Jilin, le premier projet de démonstration de méthanol vert en Chine, a obtenu la certification CCSI complète de l'UE. En mars 2026, son premier lot de produits de méthanol vert a été transbordé dans l'« OSMIUM », un navire CMA CGM, au port de Shanghai Yangshan.

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SOURCE Shanghai Electric

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