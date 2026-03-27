SHANGHAI, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le biométhanol du projet Taonan de Shanghai Electric a été transbordé avec succès sur le navire porte-conteneurs CMA CGM OSMIUM au port de Yangshan à Shanghai ce mois-ci. Cette opération marque la première adoption à grande échelle du biométhanol chinois par un leader mondial du transport maritime, soulignant l'expansion de la présence de Shanghai Electric dans l'hydrogène vert et les technologies de carburant de nouvelle génération.

Shanghai Electric achève son premier avitaillement enbiométhanol pour CMA CGM OSMIUM au port de Yangshan à Shanghai. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Coordonnée par le Shanghai International Port Group les 5 et 6 mars, l'opération de soutage a été réalisée grâce à un modèle de chargement et d'avitaillement simultanés qui permet une coordination efficace entre la manutention des marchandises et l'approvisionnement en carburant.

Le navire, un navire porte-conteneurs à double carburant méthanol de nouvelle génération appartenant au groupe CMA CGM, a été alimenté au biométhanol produit par Shanghai Electric, validant le modèle de chaîne d'approvisionnement entièrement intégré de l'entreprise couvrant la production de biométhanol, la logistique intermodale terre-mer et l'avitaillement côté bâbord.

Le projet Taonan de Shanghai Electric est la première installation commerciale de biométhanol à grande échelle en Chine. Située dans l'ouest de la province de Jilin, elle tire parti des abondantes ressources éoliennes, solaires et de biomasse de la région. L'initiative intègre des technologies exclusives, y compris la gazéification de la biomasse sous pression soufflée à l'oxygène, la production flexible d'hydrogène éolienne et la synthèse du gaz de synthèse riche en CO₂ en méthanol, afin de créer un système de production entièrement intégré de biométhanol.

Comparativement au méthanol à base de charbon conventionnel, le biométhanol réduit considérablement les émissions de carbone pendant tout le cycle de vie, ce qui permet de réaliser des progrès concrets vers l'atteinte des objectifs de décarbonisation maritime. Il offre à l'industrie maritime mondiale une option fiable de carburant vert, soutenant la transition vers des activités à faibles émissions de carbone et à zéro émission de carbone.

Ce système intégré « énergie verte - hydrogène vert - méthanol vert » tient compte de la consommation locale d'énergie renouvelable et de l'utilisation de la biomasse, tout en offrant à l'industrie du transport maritime un carburant à faible teneur en carbone stable, efficace et durable. Suite d'une optimisation systématique, l'installation de Taonan fonctionne maintenant de façon continue, produisant du biométhanol qui répond aux normes internationales en matière de carburant marin et détient la certification internationale de durabilité et de carbone (CICS EU). La phase initiale a une production annuelle de 50 000 tonnes, avec des plans d'expansion supplémentaires.

« Cet avitaillement couronné de succès marque une percée pour Shanghai Electric dans les domaines de l'hydrogène vert et des carburants de prochaine génération. À l'avenir, Shanghai Electric continuera de renforcer ses activités de R&D et son application industrielle de la technologie de biométhanol, renforçant ainsi la collaboration avec les opérateurs maritimes et portuaires mondiaux. Grâce à des technologies de base développées de façon indépendante et à des solutions à chaîne complète, nous nous engageons à contribuer à un élan solide à la transition énergétique mondiale et à poursuivre la neutralité carbone dans l'industrie maritime », déclare un représentant de Shanghai Electric.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2942962/Shanghai_Electric_completes_its_first_large_scale_biomethanol_bunkering_for_CMA_CGM_OSMIUM_at_Shangh.jpg

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SOURCE Shanghai Electric

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