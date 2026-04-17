SHANGHAI, 17 avril 2026 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 02727, politique PSE : 601727) a annoncé ses résultats de performance pour 2025, enregistrant un chiffre d'affaires de 126,68 milliards de yuans (18,58 milliards de dollars américains), soit une hausse de 9,03 % par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a atteint 1,206 milliard de yuans (176,92 M USD), soit une hausse de 60,37 % sur un an. La valeur totale des nouvelles commandes reçues tout au long de l'année s'est élevée à 172,81 milliards de yuans (25,35 milliards de dollars américains), soit une hausse de 12,50 % par rapport à l'an dernier, atteignant un record.

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Lors de la séance d'information annuelle sur les résultats, tenue le 2 avril à Hong Kong, Shanghai Electric a présenté la performance de l'entreprise pour 2025 et les principales données financières, tout en collaborant avec un large éventail d'investisseurs institutionnels et d'analystes sur l'évolution des affaires et les plans d'avenir. L'entreprise a affiché un solide rendement pour l'ensemble des principales mesures opérationnelles en 2025, avec des améliorations notables de la qualité globale de l'entreprise, grâce à des percées dans les nouvelles commandes, à l'innovation technologique et à la synergie du segment.

Forte croissance de la rentabilité, des nouvelles commandes et des revenus du segment

En 2025, Shanghai Electric a réalisé des percées critiques dans les secteurs émergents, a accéléré l'exécution et le déploiement d'innovations indépendantes dans la fabrication haut de gamme et a continué d'accroître sa présence sur le marché mondial.

Le bénéfice d'exploitation total du groupe a atteint 5,02 milliards de yuans (736,73 M USD), en hausse de 34,28% sur un an. Le bénéfice par action de base s'est établi à 0,078 yuan, une augmentation significative de 62,50 %.

Le secteur des équipements énergétiques a généré un chiffre d'affaires de 75,02 milliards de yuans (11,01 milliards de dollars américains), soit une hausse de 21,48 % par rapport à l'année précédente, consolidant ainsi sa position de leader du secteur.

Une croissance importante a été réalisée dans les secteurs d'activité à forte croissance :

Les commandes de matériel éolien ont atteint 22,966 milliards de yuans (+32,18 %, 3,37 milliards de USD) ;

Les commandes de matériel nucléaire ont atteint 9.888 milliards de yuans (+25.37 %, 1.45 milliards de USD) ;

Les commandes d'équipements de production d'électricité au gaz se sont élevées à 3,095 milliards de yuans (+33,35 %, 454,04 millions de USD) ;

Les commandes de service de la centrale ont atteint 7,312 milliards de yuans (+45,28 %, 1,07 milliard de dollars américains).

Renforcement des capacités d'innovation et percées sectorielles émergentes

Shanghai Electric a réalisé d'importantes percées technologiques dans de nouveaux domaines, notamment le méthanol vert, l'hydrogène vert, le stockage d'énergie et l'énergie supraconductrice, améliorant sans cesse son niveau d'indépendance technologique.

Dans la fabrication haut de gamme, des produits innovants auto-développés tels que des robots humanoïdes, des machines-outils industrielles et des roulements de précision accélèrent l'application sur le marché, renforçant ainsi les capacités de base de l'entreprise dans ce secteur.

Avec des dépenses de recherche et développement atteignant 6,164 milliards de yuans (904,26 millions de dollars US) en 2025, les investissements élevés soutenus de Shanghai Electric dans la R&D continuent de soutenir l'innovation technologique et la mise à niveau des produits.

Faire progresser l'optimisation industrielle et la présence sur le marché mondial

En réponse aux questions des investisseurs concernant le déploiement de ses solutions robotiques, le développement de ses activités dans le domaine des équipements aéronautiques, les exportations d'équipements nucléaires, les perspectives en matière d'appels d'offres pour les centrales à charbon et les exportations de turbines à gaz, Shanghai Electric a réaffirmé son engagement à renforcer davantage sa position dans le secteur des équipements énergétiques, à améliorer l'efficacité opérationnelle de ses équipements industriels et à étendre ses capacités de services intégrés à l'échelle mondiale.

Énergie traditionnelle : renforcer les capacités de régulation du réseau et faire progresser les mises à niveau à faibles émissions de carbone, tout en accélérant le déploiement technique de l'énergie nucléaire et des technologies de fusion nucléaire.

Fabrication haut de gamme : accroître le développement de la robotique, de l'équipement aérospatial et des machines-outils de pointe, en mettant l'accent sur la réalisation de percées dans les technologies clés de base.

Croissance outre-mer : accroître sa présence sur les marchés d'outre-mer tout en améliorant ses capacités en matière de dessalement, de transport et de distribution d'électricité et d'équipement énergétique.

Réaliser les priorités de 2026 grâce à l'innovation et à la transformation numérique

En 2026, Shanghai Electric continuera d'améliorer la compétitivité de base avec l'innovation technologique comme moteur principal, la transformation numérique comme principale orientation stratégique et le développement vert comme fondement, afin de poursuivre des améliorations haut de gamme dans les industries traditionnelles, d'étendre les secteurs stratégiques émergents et d'effectuer des mouvements prospectifs dans les industries futures.

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SOURCE Shanghai Electric

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