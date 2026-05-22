SHANGHAI, 22 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, le 22 mai, Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727) met l'accent sur des pratiques écologiques localisées dans ses usines et ses chantiers, soulignant comment les projets industriels peuvent réduire l'impact environnemental et soutenir la biodiversité grâce à des mesures propres au site.

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Le thème de cette année, « Agir localement pour un impact mondial », appelle à ce que les engagements mondiaux en matière de durabilité soient traduits en actions locales. Pour les entreprises industrielles, la protection de la biodiversité commence par des étapes pratiques au niveau du projet et du site, de l'utilisation d'énergie plus propre à une gestion environnementale plus rigoureuse. Les projets de Shanghai Electric en Chine et en Malaisie démontrent comment cette approche peut être appliquée dans différents environnements d'exploitation.

Le projet éolien de Mianchuan - la première « île zéro carbone » du bassin du fleuve Yangtze en Chine - reflète cette approche localisée. En mai 2025, le projet, qui comprend 18 éoliennes EW5.6N-202 conçues sur mesure par Shanghai Electric Wind Power Group pour les conditions insulaires locales, a été entièrement connecté au réseau et est devenu opérationnel commercialement en septembre.

Les turbines, intégrées au stockage de l'énergie et au photovoltaïque pour former un microréseau propre, génèrent annuellement 244 millions de kWh pour alimenter 32 000 résidents tout en fournissant plus de 200 millions de kWh d'électricité verte dans des régions situées hors de l'île. Le projet permet d'économiser 96 000 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO₂ de 240 000 tonnes par an, de créer 500 emplois locaux et d'apporter 200 millions de yuans en valeur de production annuelle et 15 millions de yuans (2,2 millions USD) en impôts et profits.

Des turbines à faible vitesse du vent adaptées aux conditions complexes des îles permettent un système coordonné de stockage éolien-solaire, créant un modèle de transformation zéro carbone reproductible pour les îles du fleuve Yangtze et résolvant le défi de longue date de l'île, tout en préservant l'environnement écologique et la biodiversité.

À Sarawak, en Malaisie, Shanghai Electric a également mis en service la ligne de transport Similajau-Bunut de 500 kV, un projet de 106 kilomètres qui démontre comment le développement des infrastructures peut être réalisé en tenant compte des écosystèmes et des communautés locales.

Tout au long du projet, Shanghai Electric a mis en œuvre une approche systématique de gestion HSSE et n'a signalé aucun événement de responsabilité environnementale ou conflit communautaire majeur. Le projet a atteint une conformité de 100 % en ce qui concerne les rejets d'eaux usées et la ségrégation des déchets, sans incident de pollution, sans victime de la faune ni préjudice à l'écosystème environnant, démontrant ainsi une coexistence harmonieuse avec la nature.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera d'appliquer des pratiques écologiques localisées dans l'ensemble de ses activités et de ses chantiers, soutenant la protection de la biodiversité tout en aidant les projets industriels à réduire leur empreinte environnementale. Vous découvrirez d'autres pratiques de conservation de la biodiversité dans la vidéo.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

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