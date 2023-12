DUBAÏ, EAU, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a participé à la cérémonie d'ouverture du pavillon chinois à la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. L'événement parallèle « Civilisation écologique et pratiques de la belle Chine », qui a eu lieu dans le cadre de la conférence, a mis en évidence pour le monde le rôle de chef de file de l'entreprise dans la gouvernance climatique mondiale et le développement durable.

Qiu Minghua partage les innovations de Shanghai Electric en matière d’énergie verte lors de la cérémonie d’ouverture de la COP28 en Chine (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Qiu Minghua, directeur général adjoint de Shanghai Electric Power Plant Engineering Company, a déclaré lors de l'événement : « En ce moment crucial pour la gouvernance climatique mondiale, Shanghai Electric continue de fournir des solutions vertes novatrices à un plus grand nombre de sociétés d'énergie et d'entreprises industrielles. Nous continuerons de travailler fort pour parvenir à une coopération mutuellement profitable avec nos partenaires, afin que nous puissions tous partager un nouvel avenir vert pour le développement durable. »

Shanghai Electric reste fidèle à ses engagements en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec la promotion de sa stratégie de développement 4+2+X qui se concentre sur les domaines émergents soutenus par des technologies avancées, avec un accent marqué sur l'intégration de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydrogène et du stockage. Le principal objectif de la stratégie est la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone industrielles, et l'élaboration active de sa solution de parc industriel tridimensionnel carboneutre, fournissant aux parcs industriels tout ce qui va de la conception et la construction d'usines industrielles vertes à l'approvisionnement en nouvelles énergies, comprenant des chaînes de fabrication intelligentes écologiques produisant des améliorations de l'efficacité énergétique axées sur les besoins industriels. Les principales solutions industrielles intelligentes de Shanghai Electric, lancées cette année, comprennent sa solution intégrée pour le stockage et la distribution d'énergie éolienne et solaire, ainsi que sa solution Energy Carbon Smart Butler, qui sont des piliers clés des engagements de l'entreprise en matière d'ESG.

Shanghai Electric a entrepris et participé à l'élaboration de plusieurs projets clés à l'appui de la stratégie d'énergie propre de Dubaï, laquelle vise à produire 75 % de ses besoins énergétiques à partir de sources propres d'ici 2050. L'un de ces projets est la construction pour Dubaï d'une centrale d'énergie solaire concentrée (ESC) de 700 MW et d'une centrale photovoltaïque de 250 MW. Ce projet d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), Noor Energy 1, est cofinancé par la Saudi International Electricity and Water Company (ACWA Power)., le Silk Road Fund et la Dubai Electricity and Water Authority.

Noor Energy 1, la plus grande centrale d'énergie solaire à concentration au monde, située dans la quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, adopte une combinaison de tour solaire thermique avancée et de technologie solaire thermique. Elle établit ainsi une nouvelle référence mondiale en tant que tour d'énergie solaire concentrée (ECS) la plus haute au monde et offre la plus grande capacité de stockage d'énergie thermique. Une fois terminé, le projet fournira de l'énergie verte à 320 000 foyers et réduira les émissions de carbone de 1,6 million de tonnes par année.

À l'avenir, Shanghai Electric poursuivra la mise au point d'équipements énergétiques de haute qualité, écologiques et à faibles émissions de carbone tout en entreprenant davantage de projets énergétiques mondiaux qui encourageront davantage de partenaires mondiaux à se joindre aux efforts de développement durable, à promouvoir la gouvernance climatique mondiale et à collaborer à la réalisation d'un avenir plus vert pour tous.

