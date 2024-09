SHANGHAI, 29 septembre 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (la Société) (SEHK:2727, SSE:601727) a été sous les feux de la rampe lors du 24e Salon international de l'industrie en Chine (CIIF), l'une des plus grandes plateformes mondiales permettant aux acteurs de l'industrie de présenter leurs dernières innovations, où la Société a amené les visiteurs dans un voyage unique pour explorer ses stratégies commerciales et ses prouesses technologiques qui contribuent à accélérer l'évolution des technologies de demainn.

En présence de Jia Tinggang, vice-président de l'entreprise, Shanghai Electric a présenté SRunicloud 5.0 et sa plateforme d'internet industriel 5.0, tout en annonçant l'« Initiative conjointe pour la construction d'une gestion numérique du carbone dans l'industrie » avec des partenaires du secteur. Par conséquent, l'entreprise est prête à ouvrir un nouveau chapitre de l'écosystème Internet industriel.

Parmi les quatre derniers produits phares présentés au CIIF figuraient sa solution de système d'équipement intégré pour le méthanol vert, le plus grand générateur au monde pour les plateformes électriques flottantes offshore, un centre de mégadonnées alimenté par l'IA avec une plateforme de maintenance intelligente SIMPLE pour les turbines à gaz, et un compresseur électrique écologique à haute efficacité pour le réfrigérant R290 destiné aux véhicules à énergie nouvelle.

Les nouvelles solutions de pointe de Shanghai Electric ont été présentées sur son stand :

L'énergie : stimuler la transition verte dans le monde

- Système intégré de réglage du stockage de l'énergie éolienne et solaire : Shanghai Electric optimise la production d'énergie éolienne et solaire grâce à une coordination et une complémentarité de haut niveau. Son stockage d'énergie hybride et ses modificateurs de phase permettent de gérer la consommation d'énergie active et le soutien de l'énergie réactive, de sorte que la nouvelle production d'énergie est mesurable, contrôlable, stable et rentable.

- Système d'hydrogène intégré : Shanghai Electric a mis au point un système énergétique complet pour l'hydrogène qui couvre la production, le stockage, le ravitaillement et l'utilisation. S'appuyant sur les technologies de pointe de l'électrolyse alcaline et de l'électrolyse de l'eau PEM, l'entreprise propose des solutions intégrées pour l'ingénierie chimique verte, la métallurgie de l'hydrogène, le transport de l'hydrogène et le stockage de l'énergie de l'hydrogène.

- Système intégré de méthanol vert : Le système d'équipement intégré au méthanol vert de Shanghai Electric comprend la production d'hydrogène hors réseau d'énergie éolienne, le stockage à grande échelle d'hydrogène gazeux, la gazéification de la biomasse et les technologies de synthèse du méthanol riche en CO2. La méthode innovante de couplage de systèmes s'adapte aux fluctuations de la production d'hydrogène de l'énergie éolienne, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'utilisation de l'hydrogène renouvelable/carbone.

Industrie : Favoriser la prochaine révolution industrielle

- Construction navale : Shanghai Electric renforce le secteur de la construction navale en Chine en fournissant une gamme complète de produits marins, notamment des pièces moulées et forgées de grande taille, des vilebrequins, des pompes, des vannes et divers systèmes marins pour la gestion des eaux de ballast, l'anticorrosion, le traitement des eaux usées et la production d'énergie. La base industrielle solide de la Société et ses réalisations importantes en matière d'approvisionnement la placent en bonne position pour poursuivre sa croissance dans ce domaine.

- Transport terrestre : Dans le secteur des véhicules électriques, Shanghai Electric offre des services complets couvrant la conception d'usines à faible émission de carbone, l'équipement de production de batteries, les lignes d'assemblage intelligentes et les systèmes de gestion thermique. En ce qui concerne le transport ferroviaire, Shanghai Electric est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de systèmes électromécaniques, couvrant plus de 90 % des besoins des transports ferroviaires urbains tout en fournissant des solutions de pointe en matière de maintenance et de gestion du cycle de vie.

- Secteur aérospatial : Shanghai Electric fournit à l'industrie aérospatiale une gamme de solutions de fabrication de pointe, y compris des systèmes de forage et de rivetage automatisés, des systèmes de matériaux composites et des chaînes de montage. L'entreprise fournit des composants critiques pour les avions, tels que l'avionique, les fixations, les aubes de moteur et les roulements. Pour le secteur spatial, il fournit des capteurs de pression spécialisés et des transporteurs de VGA robustes. En exploitant son savoir-faire industriel et ses capacités de partage de données, Shanghai Electric favorise l'innovation en matière de fabrication intelligente et repousse les limites de l'industrie aérospatiale chinoise.

Au cours de l'exposition, Shanghai Electric a également donné un aperçu de sa technologie de suralimentation de demain, en présentant le robot humanoïde, le SEunicloud 5.0 et la solution globale de l'énergie du futur.

