Le révolutionnaire « îlot énergétique en haute mer » de l'entreprise fait ses débuts publics au Salon international de la technologie 2023 (CSITF) en Chine (Shanghai) et à la première Exposition internationale sur la carboneutralité de Shanghai dans les technologies, les produits et les réalisations (Carbon Neutrality Expo).

SHANGHAI, le 22 juin 2023 /CNW/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a dévoilé ses solutions novatrices d'énergie intelligente, de fabrication intelligente et d'intégration de l'intelligence numérique au Salon international de la technologie 2023 (CSITF) en Chine (Shanghai) et à la première Exposition internationale sur la carboneutralité de Shanghai dans les technologies, les produits et les réalisations (Carbon Neutrality Expo) à Shanghai en juin.

Liu Ping, président de Shanghai Electric, a déclaré : « Shanghai Electric continuera de se concentrer sur des domaines d'activité tels que l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'intégration de l'intelligence numérique, mettra en œuvre une trajectoire de développement de la "promotion, de la transformation et de la mise à niveau de la technologie" et s'associera aux créateurs du monde entier pour promouvoir conjointement le progrès humain et le développement social durable. »

Faits saillants du Salon international de la technologie en Chine (Shanghai)

Lors de cet événement, Shanghai Electric a présenté sa solution révolutionnaire d'îlot énergétique en haute mer tout en présentant le nouveau concept de développement « 4+2+X », axé sur l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'intégration de l'intelligence numérique.

Îlot énergétique en haute mer : Le point saillant du salon a été la présentation d'un concept d'îlot énergétique sans carbone, où l'énergie éolienne et photovoltaïque et la production d'énergie marémotrice sous-marine et par les courants océaniques se complètent pour fournir une énergie durable aux résidents et aux entreprises de l'îlot. Toute la consommation d'énergie est réalisée grâce à l'électricité verte, ce qui assure un véritable transport écologique avec des voitures électriques et à hydrogène, et l'intégration de pâturages marins et de tunnels de tourisme maritime près de l'îlot crée des avantages économiques supplémentaires. De plus, Shanghai Electric a présenté les dernières avancées et la progression du projet en matière d'énergie solaire, de stockage de multiples énergies et d'énergie à base d'hydrogène.

Fabrication intelligente : Shanghai Electric a dévoilé le robot mobile en composite SMR-300iA, une solution innovante qui combine efficacement les processus de travail manuel. Cette solution répond aux défis posés par les pénuries de main-d'œuvre et par les risques élevés de blessures professionnelles dans les entreprises.

Points saillants de l'exposition sur la carboneutralité

Sous la bannière de « Shanghai Electric, Your Energy Steward », l'entreprise a mis l'accent sur son engagement envers l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'intégration de l'intelligence numérique dans le contexte de l'atteinte de la carboneutralité. Shanghai Electric a présenté son nouveau système d'électricité « tout-en-un » et la solution globale du système de parc industriel « tridimensionnel » sans carbone, en mettant l'accent sur la transformation vers la « gérance de l'énergie ».

Publication du plan d'action « Double Carbon » de Shanghai Electric : Shanghai Electric vise à atteindre son propre « double objectif en matière d'émissions de carbone » et à promouvoir activement l'optimisation et la modernisation de la structure industrielle. Fort de son expertise dans les solutions de systèmes dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, Shanghai Electric vise à aider les clients de l'industrie à parvenir à une transformation et à un développement verts à faibles émissions de carbone. Lors de l'exposition sur la carboneutralité, le stand de 600 mètres carrés de Shanghai Electric était alimenté par de l'électricité verte, atteignant pour la toute première fois une source d'énergie verte à 100 %.

Solutions complètes pour les nouveaux systèmes d'alimentation : Shanghai Electric contribue activement au développement d'un nouveau système énergétique. Il offre des combinaisons optimisées de technologies traditionnelles et émergentes, y compris des turbines à gaz lourdes souterraines et de l'équipement à cycle combiné, des solutions sûres pour l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité propre de production d'électricité par pompage, de l'équipement de réseaux intelligents solides, des solutions d'énergie éolienne marine et terrestre, des systèmes d'énergie solaire, plusieurs plans d'intégration du stockage de l'énergie et des stations intégrées dans le secteur des transports.

Shanghai Electric lance officiellement trois produits novateurs

Éolienne en mer de 16 MW : L'énergie éolienne électrique de 16 MW, associée à la plateforme Poseidon, est conçue pour s'adapter à différentes zones marines et vitesses de vent. Elle permet un développement personnalisé basé sur la formation de plateformes et la modularisation, assurant une production efficace d'énergie éolienne en mer.

L'énergie éolienne électrique de 16 MW, associée à la plateforme Poseidon, est conçue pour s'adapter à différentes zones marines et vitesses de vent. Elle permet un développement personnalisé basé sur la formation de plateformes et la modularisation, assurant une production efficace d'énergie éolienne en mer. La gamme complète de modules PV à hétérojonction de 20 GW mènera la production de cellules solaires à haut rendement à l'ère de la microcristalline HJT.

mènera la production de cellules solaires à haut rendement à l'ère de la microcristalline HJT. Système de stockage d'énergie contenant du vanadium à débit liquide de 500 kW : Ce système de stockage d'énergie verte hautement intégré comprend un compartiment à piles avec des cheminées de 500 kW, un système de gestion de batterie (SGB), une gestion thermique, une protection contre les incendies et des installations d'éclairage. Il permet d'économiser jusqu'à 30 % de la surface au sol et offre des options de configuration flexibles en fonction de la durée de stockage de l'énergie.

Électrolyseur alcalin 2 000 Nm3/H : Shanghai Electric a présenté des équipements modulaires et à haut rendement pour l'ensemble de la chaîne industrielle de production, de stockage et d'utilisation de l'hydrogène. Combiner la production d'énergie renouvelable et l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène permet la production et le stockage de l'industrie chimique verte, ainsi que la création de solutions de systèmes de stockage de l'énergie de l'hydrogène.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727) est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente écologique de qualité industrielle et présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la robotisation assistée par ordinateur et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation d'équipements haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées d'un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

