Shanghai Electric présente des innovations technologiques en gestion intelligente de l'énergie au 24e Congrès mondial de l'énergie

Le Congrès mondial de l'énergie, qui se tient tous les trois ans et qui est considéré comme les « Jeux olympiques de l'énergie », est le plus important et le plus influent événement du secteur de l'énergie dans le monde. Shanghai Electric, qui est un acteur essentiel du secteur de l'énergie en Chine, a présenté au Congrès ses dernières solutions technologiques de gestion intelligente de l'énergie et ses équipements de protection de l'environnement.

« Nous sommes heureux de pouvoir participer de nouveau au Congrès mondial de l'énergie en compagnie des chefs de file mondiaux de l'énergie », affirme Zheng Jianhua, président de Shanghai Electric. « À titre de numéro un chinois du secteur de la gestion intelligente de l'énergie, nous estimons qu'il s'agit d'une occasion de montrer au monde entier les innovations et les progrès réalisés par notre nation et d'ouvrir la voie à de nouvelles occasions de coopération internationale. »

Shanghai Electric, dont le principe fondateur consiste à « créer ensemble notre avenir », est engagée à fournir au monde des solutions novatrices en matière de gestion intelligente de l'énergie. La centrale solaire concentrée du Groupe comporte une tour de stockage thermique de pointe et des technologies de réflecteurs qui permettent de produire une énergie propre et de réduire les émissions, et son énergie nucléaire utilise la technologie de 2e, de 3e et de 4e générations pour offrir la chaîne d'approvisionnement la plus complète et la plus importante capacité matérielle de la Chine. De plus, son ingénierie de production d'électricité et ses systèmes avancés de dessalement utilisent l'énergie solaire pour améliorer l'efficacité énergétique et proposer des solutions énergétiques intégrées écologiques et économiques.

Shanghai Electric fournit également des plateformes intelligentes et connectées qui utilisent l'Internet des objets et des données en temps réel pour optimiser les économies d'énergie, accroître la sécurité des opérations et simplifier la gestion. Sa plateforme intégrée de gestion de l'énergie permet aux utilisateurs d'énergie de mesurer leur consommation d'énergie et d'optimiser leur efficacité et leur capacité, et le parc éolien numérique tridimensionnel du Groupe utilise des éoliennes et des données géographiques pour aider les ingénieurs tout au long du cycle de vie des projets, de la planification à la gestion des actifs à la surveillance à distance et au dépannage.

La participation de Shanghai Electric au 24e Congrès mondial de l'énergie fait suite aux efforts soutenus du Groupe pour élargir sa présence à l'étranger. Pour la première fois en 2018, les commandes de projets d'ingénierie provenant de l'étranger ont été plus nombreuses que les commandes provenant de la Chine. Par exemple, le Groupe a remporté récemment des mandats dans le cadre de projets clés dans des pays de l'initiative « Route et Ceinture » en Europe, au Moyen-Orient et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Shanghai Electric, inscrite à la Bourse de Shanghai et à celle de Hong Kong, est une importante société intégrée de fabrication d'équipements spécialisée dans l'équipement énergétique, l'équipement industriel et les services d'intégration. Depuis son inscription à la bourse, Shanghai Electric enregistre un chiffre d'affaires qui place la société parmi les trois premiers fabricants chinois d'équipements. En 2017, Shanghai Electric a fait partie du classement des 500 premières entreprises de fabrication au monde et a été nommée dans la liste Fortune 500 de la Chine la même année. Le Groupe, dont la marque est évaluée à 81,276 milliards de yuans en 2019, a fait partie des 100 premières entreprises de la liste ENR des 250 premiers entrepreneurs mondiaux en 2018.

