KUALA LUMPUR, Malaisie, 13 octobre 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a dévoilé ses dernières innovations énergétiques à l'Enlit Asia 2024, la principale conférence et exposition pour le secteur de l'électricité et de l'énergie en Asie du Sud-Est, qui a eu lieu à Kuala Lumpur, Malaisie, du 8 au 10 octobre. Shanghai Electric a présenté son portefeuille complet d'innovations énergétiques, avec son kiosque d'exposition mettant en vedette des technologies d'énergie verte globales qui soulignent ses dernières réalisations dans les domaines de l'énergie au charbon propre, de l'énergie solaire, de l'énergie à base d'hydrogène et de la technologie multiénergie, offrant aux participants du monde entier un aperçu des produits de pointe de Shanghai Electric conçus pour faciliter la transition mondiale vers une énergie plus verte.

Shanghai Electric présente des innovations en matière d’énergie verte à l’Enlit Asia 2024, offrant des produits conçus pour donner à la Malaisie les moyens de faire la transition verte. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

En réponse à la croissance rapide de l'énergie solaire en Asie, Shanghai Electric a présenté ses derniers produits Hency Solar pour répondre à la demande croissante de la région. Parmi ceux-ci, mentionnons les modules à hétérojonction de la série Creator 210R et les modules TOPCon de la série Pioneer 210R, qui offrent un taux bifacial allant jusqu'à 90 % et une puissance maximale de 640 W. L'entreprise a également présenté ses solutions solaires de série « Intellectual » et « Edgeless », qui ont fait leurs débuts lors de la 17e SNEC PV Power Expo et qui accordent la priorité à la sécurité, à l'optimisation en temps réel et à la maintenance rapide pour une efficacité opérationnelle améliorée.

Dans le secteur de l'hydrogène, Shanghai Electric a apporté ses innovations dans toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production au stockage, en passant par le ravitaillement et l'utilisation. Au kiosque, l'entreprise a présenté ses technologies de pointe en matière d'électrolyse de l'eau alcaline et de l'eau PEM, avec ses nouveaux électrolyseurs alcalins de nouvelle génération de la série Z, qui occupent le devant de la scène et établissent une nouvelle norme de l'industrie avec une densité de courant maximale de 10 000 A/m² et une consommation remarquablement faible en courant continu, qui atteint 4,1 kWh/Nm³ à 4 000 A/m.

En ce qui concerne le stockage d'énergie, Shanghai Electric a présenté un large éventail de technologies de pointe, y compris le stockage par air comprimé, par batterie au lithium, par batterie à flux et par volant d'inertie et le stockage thermique par sels fondus, qui présentent des caractéristiques permettant aux services publics de fournir de l'électricité fiable, abordable et durable tout en assurant la sécurité et la résilience à long terme du réseau.

Au cours de l'exposition, l'entreprise a présenté une vaste gamme d'équipements de base et de produits novateurs, comme des systèmes de stockage d'énergie par air comprimé, des systèmes de stockage thermique par sels fondus et des systèmes d'échange, ainsi que des solutions sur mesure pour le stockage d'énergie résidentiel, commercial et industriel, avec des alimentations de secours UPS, qui ont tous captivé l'attention des visiteurs qui ont entamé des discussions avec Shanghai Electric pour de futures possibilités de partenariat et de collaboration.

