Shanghai Electric présente de multiples innovations scientifiques et technologiques de classe mondiale au Salon international de l'industrie en Chine 2023 à Shanghai

SHANGHAI, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a récemment présenté sa gamme de produits au Salon international de l'industrie en Chine 2023 (« CIIF »), qui s'est tenu au Centre national de congrès et d'expositions de Shanghai du 19 au 23 septembre 2023, et dont le thème était Un avenir carboneutre pour tous, avec un accent particulier porté sur les trois principaux piliers que sont l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'intégration de l'intelligence numérique. Shanghai Electric a impressionné les visiteurs grâce à une démonstration de ses résultats en matière de transformation numérique pour la fabrication d'équipement qui intègre l'intelligence numérique, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie et des solutions allouées, entre autres technologies innovantes et de classe mondiale qui ont la capacité de favoriser un avenir carboneutre pour tous.

« Lorsque la Chine a proposé son objectif double carbone 30-60, qui vise à atteindre le pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, Shanghai Electric a commencé à développer un nouveau système d'électricité complet et une solution de parc industriel carboneutre en trois dimensions, a déclaré Liu Ping, président de Shanghai Electric Group, lors de son discours au CIIF. Nos solutions intégrées dans les domaines de l'énergie éolienne, solaire et de stockage, de l'intégration de l'intelligence numérique et des systèmes de gestion intelligente du carbone présentés au CIIF permettront à un plus grand nombre de clients et de partenaires du monde entier d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone et de développement carboneutre. »

Le jour de l'ouverture du CIIF, Shanghai Electric a signé des accords de coopération stratégique avec AVIC Commercial Aviation Engine Co., Ltd. et le Centre national pour l'innovation du delta du fleuve Yangtze, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de collaboration globale.

Favoriser la transformation énergétique de la chaîne d'approvisionnement industrielle grâce au lancement de trois grandes solutions industrielles intelligentes

Forte de plusieurs décennies d'expérience dans le développement de l'innovation technologique pour l'industrie de l'énergie, Shanghai Electric a successivement lancé trois grandes solutions industrielles intelligentes, à savoir Energy Carbon Smart Butler, SEunicloud Industrial Internet Platform 4.0 et Zero Carbon Industrial Park. L'entreprise a également développé une « intendance du carbone énergétique », basée sur sa plateforme Internet industrielle qui réalise la transformation de l'expert énergétique en intendant du carbone énergétique. Cette solution est orientée sur l'ensemble du cycle de vie de la planification, de la construction et de l'exploitation, et elle intègre en profondeur les équipements et les technologies de l'information afin de répondre aux besoins généraux et spécifiques d'une grande variété de clients, qui vont des entreprises aux parcs industriels, en passant par les usines, les entrepôts, les écoles et les villes, entre autres.

Propulser des solutions énergétiques intelligentes intégrées pour le stockage et la distribution d'énergie éolienne et solaire

Les solutions intégrées de stockage éolien et solaire de Shanghai Electric offrent des équipements et des services intégrés à guichet unique dans les domaines du stockage et du conditionnement d'énergie multiplexée et de grande qualité. L'énergie, le stockage d'air comprimé, le stockage d'énergie par batterie au lithium, le stockage d'énergie à flux liquide et d'autres formes de stockage d'énergie, l'équipement technologique peuvent permettre d'exécuter des fonctions de régulation de fréquence et de crête à un niveau granulaire.

De plus, Shanghai Electric a également présenté son parc industriel tridimensionnel carboneutre, qui fournit aux parcs industriels tout ce qui va de la conception et la construction d'usines industrielles vertes à l'approvisionnement en nouvelles énergies, en passant par les lignes de fabrication intelligentes vertes et les améliorations de l'efficacité énergétique axées sur les besoins industriels. L'entreprise a également démontré des cas de réduction du carbone à la source, créant des démonstrations innovantes au niveau de la complémentarité multifonctionnelle dans l'ensemble de l'industrie et établissant un modèle de référence de premier plan pour les usines vertes, carboneutres et intelligentes.

Stimuler l'optimisation de la fabrication intelligente et présenter l'équipement technologique de prochaine génération dans de multiples industries

Dans le cadre du CIIF, Shanghai Electric a présenté des solutions complètes pour les usines intelligentes de fabrication de batteries au lithium, les systèmes de contrôle automatisés pour le transport ferroviaire, les meuleuses de précision à grande échelle et les machines-outils à commande numérique informatisée de milieu à haut de gamme pour l'industrie d'une nouvelle énergie pour les batteries au lithium, ainsi que pour le transport ferroviaire urbain et les machines-outils industrielles. De plus, Shanghai Electric a exposé des équipements tels que de grandes turbines à gaz lourdes de classe F, des réacteurs refroidis par gaz à haute température, des transformateurs à ultra haute tension et des disjoncteurs intelligents de circuit d'air universel.

Dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, Shanghai Electric fournit des services pour toute la chaîne industrielle, y compris la conception de centrales industrielles à faibles émissions de carbone, des lignes de production intelligentes pour l'assemblage de véhicules et de batteries, des batteries pour véhicules à énergie nouvelle, ainsi que d'autres composants. Concernant l'industrie aéronautique, Shanghai Electric peut fournir des produits clés et des services intégrés tels que des systèmes automatisés de forage et de rivetage et des lignes de montage, ainsi que des sous-systèmes et composants importants pour les avions, tels que des systèmes d'instrumentation et de contrôle, des fixations et des pales de moteur. Pour les clients de l'industrie du transport maritime, Shanghai Electric a amélioré ses performances en matière d'approvisionnement dans les domaines des dispositifs de traitement des eaux de ballast, des systèmes d'alimentation en énergie marine et de l'équipement de soutien, qui présentent tous un énorme potentiel de développement.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera de tirer parti de ses avantages en matière de fabrication d'équipement de pointe et d'énergie intelligente, tout en travaillant en étroite collaboration avec les acteurs de la chaîne industrielle dans le but de promouvoir un développement carboneutre.

Pour visionner la vidéo des temps forts de Shanghai Electric au salon CIIF 2023, visitez

https://www.facebook.com/ShanghaiElectric/videos/1486796252116909/ .

