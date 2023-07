SHANGHAI, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) (« l'Entreprise ») a discuté de l'opportunité de coopération à long terme avec Siemens pour stimuler l'innovation technologique dans les secteurs de la santé et de l'énergie lors d'une récente visite des hauts dirigeants de Siemens Healthineers et Siemens Energy. Les groupes de l'énergie et de la santé sont prêts à rechercher une plus grande collaboration à l'appui de la construction d'une Chine plus saine et plus verte, en tirant parti des forts liens bilatéraux entre la Chine et l'Allemagne et en intensifiant la collaboration en matière d'action climatique afin de promouvoir la durabilité et l'innovation dans de multiples secteurs.

Le 5 juillet, Leng Weiqing, présidente du conseil d'administration de Shanghai Electric, a reçu la visite d'Elisabeth Staudinger, membre du conseil d'administration de Siemens Healthineers, au siège social de Shanghai Electric, puis de Karim Amin, vice-président exécutif de Siemens Energy, le même jour. Au cours de ces réunions, Shanghai Electric a tenu des discussions avec les délégués de haut niveau de Siemens, son partenaire de longue date dans le domaine de la nouvelle énergie et des équipements médicaux haut de gamme, pour discuter des résultats fructueux de leur collaboration qui a stimulé l'innovation dans le secteur de la santé en Chine, et pour chercher des possibilités d'améliorer leur synergie afin de développer des solutions plus vertes pour le stockage de l'énergie et de nouvelles sources d'énergie.

« La collaboration entre Shanghai Electric et Siemens nous a permis de tirer pleinement parti de notre expertise et de nos capacités dans différents secteurs, marchés et technologies afin d'améliorer la R-D et l'innovation de nos produits, avec des équipes des deux entreprises qui ont réalisé de nombreuses réalisations impressionnantes au cours des dernières décennies. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre partenariat avec Siemens afin de stimuler l'innovation nationale en matière d'équipement médical, d'améliorer les installations de santé publique de la Chine au niveau local et de permettre à la Chine de construire un système énergétique sûr, à faible émission de carbone et efficace, profitant à un plus grand nombre de citoyens chinois grâce à des solutions de santé de haute qualité et d'énergie durable », a déclaré Leng Weiqing.

Soulignant la demande croissante de services de santé en Chine, Elisabeth Staudinger a mentionné que le 14e plan quinquennal de la Chine, qui présente la stratégie visant à renforcer la fabrication d'équipements médicaux et l'innovation technologique au pays, permettra de multiplier les possibilités de coopération pour les deux entreprises. « Siemens Healthineers souhaite travailler main dans la main avec Shanghai Electric pour accélérer le développement du secteur médical chinois, améliorer les normes chinoises en matière de santé et d'hygiène, et contribuer à la réalisation de la vision "Healthy China 2030" », a-t-elle déclaré.

Karim Amin a salué les remarquables réalisations de la collaboration entre Shanghai Electric et Siemens et a donné un aperçu du développement commercial de Siemens Energy. « Siemens Energy vise à approfondir la coopération stratégique avec Shanghai Electric pour soutenir les efforts de transformation énergétique de la Chine. Cela signifie que nous augmenterons les investissements en R-D, que nous explorerons activement de nouvelles applications des nouvelles technologies et que nous offrirons des produits et des services de meilleure qualité. Alors que nous apportons un soutien technique plus important pour aider la Chine à accélérer l'atteinte de l'objectif du "double carbone", nous prévoyons également nous associer à Shanghai Electric pour réaliser davantage de percées dans le nouveau secteur de l'énergie », a-t-il dit.

La visite a eu lieu après que le plus haut fonctionnaire de la Chine eut tenu les premières consultations en personne du gouvernement avec le chancelier allemand Olaf Scholz depuis l'épidémie de COVID-19 en juin, au cours desquelles les hauts fonctionnaires des deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération sur le développement à faibles émissions de carbone et d'accélérer leur transition vers une économie plus respectueuse du climat. Alors que Beijing et Berlin continuent de travailler ensemble sur des questions telles que la décarbonisation des processus industriels, l'accélération des politiques de transition vers la mobilité respectueuse du climat, et la construction d'une économie circulaire, de nouvelles opportunités seront présentées aux deux entreprises pour qu'elles s'appuient sur leur partenariat de 20 ans afin de catalyser l'innovation en matière de technologies renouvelables et de soins de santé.

Depuis l'acquisition de Westinghouse Electric il y a plus de deux décennies, Siemens est un partenaire clé de Shanghai Electric dans le secteur de l'énergie. Les deux entreprises ont collaboré à l'élaboration de solutions énergétiques propres et efficaces avec une coentreprise, Shanghai Electric Power Generation Equipment. Forte d'une part de marché de 40 %, l'Entreprise a dépassé les 150 milliards de RMB avec son équipement de production d'électricité au charbon, qui a établi de nombreux records de performance, de capacité et de faibles émissions de carbone.

2022 marque le début d'un nouveau partenariat entre Shanghai Electric et Siemens Healthineers, dans le cadre duquel les deux entreprises cherchent à promouvoir l'innovation nationale dans le domaine des équipements médicaux à travers la Chine et à améliorer l'accès à des ressources médicales de qualité pour les établissements de santé du pays. Les deux entreprises ont confirmé une coopération étroite dans divers domaines dans le cadre d'un accord qui englobe les systèmes commerciaux, le développement de produits et les services après-vente, facilitant ainsi la croissance de Shanghai Electric dans le secteur médical en plein essor de la Chine.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur les solutions intelligentes et écologiques de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la fabrication intelligente, et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet en matière d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation d'équipements haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées d'un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]