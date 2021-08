SHANGHAI, le 16 août 2021 /CNW/ - La Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd, une filiale pakistanaise de Shanghai Electric (601727.SS et 02727.HK) et exploitant de la centrale électrique de Thar, a organisé une collecte de jouets et de cadeaux le 19 juillet dernier pour célébrer l'Aïd al-Adha avec les enfants et leurs parents qui résident dans les villages voisins de la compagnie et de la centrale de 1320 MW. Juste à temps pour ce festival béni qui marque l'un des jours les plus importants pour la communauté locale, Shanghai Electric et son personnel ont distribué à plus de 200 enfants des jouets et des cadeaux, dont des équipements de cricket pour les garçons et des bracelets, des pâtes de henné et des friandises pour les filles.