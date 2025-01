La sécurité opérationnelle et la protection de l'environnement des projets d'énergie propre sont essentielles pour accélérer le développement d'applications de technologies vertes.

SHANGHAI, 24 janvier 2025 /CNW/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a récemment obtenu plusieurs certifications pour des projets dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie thermique durable, de la sécurité et de la protection de l'environnement, témoignage de ses capacités technologiques dans le secteur de l'énergie à Dubaï, Oman, au Bangladesh et en Malaisie. L'entreprise a également dirigé des initiatives de développement communautaire au Pakistan.

En ce qui concerne la sécurité, Shanghai Electric a obtenu un certificat de mérite pour son rendement exemplaire en matière de SSE dans le cadre du projet d'énergie solaire Noor Energy 1, une centrale hybride d'énergie solaire concentrée (CSP) et d'énergie solaire photovoltaïque de 950 MW située dans le parc solaire Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de Dubaï. L'équipe a réalisé 15 millions d'heures de travail sécuritaires en identifiant les risques pour la sécurité, en planifiant méticuleusement les opérations majeures et en mettant en œuvre des mesures rigoureuses de contrôle des risques. Des protocoles de sécurité stricts pour les sous-traitants ont favorisé une surveillance complète. Le service s'est engagé à faire preuve d'une vigilance continue et à optimiser le système pour soutenir l'exploitation stable et la durabilité à long terme du projet. L'entreprise a également obtenu la certification pour 3 millions d'heures de travail sécuritaires à la centrale solaire indépendante Manah-1 d'Oman. Malgré de nouveaux défis et un calendrier serré, l'équipe a assuré la sécurité grâce à des protocoles stricts, des exercices d'urgence et un dossier de zéro accident.

Le projet de centrale à cycle combiné de 800 MW de Shanghai Electric au Bangladesh a obtenu la certification pour cinq millions d'heures de travail sécuritaires. En accordant la priorité à la sécurité, l'équipe a suivi des procédures strictes, a mené des inspections régulières et a fourni une formation ciblée pour assurer des progrès constants et une gestion efficace des risques.

Protection de l'environnement

L'usine de transformation des déchets en énergie de Shanghai Electric au Selangor, en Malaisie, a remporté le prix annuel d'excellence en gestion de l'environnement du bureau de protection de l'environnement du Selangor. Cette reconnaissance, ainsi que huit précédents prix de gestion environnementale, souligne l'engagement du projet envers le développement durable. En tant que première centrale électrique d'incinération des déchets du Selangor, le projet a attiré beaucoup d'attention à l'échelle locale. Shanghai Electric a respecté des réglementations environnementales strictes, a mis en œuvre des mesures efficaces et a reçu les éloges des parties prenantes. Les employés du projet ont également participé à un événement de nettoyage de plage organisé par le bureau de la protection de l'environnement, favorisant la sensibilisation à l'environnement, la réduction de la pollution côtière et la protection de la biodiversité marine, renforçant la réputation internationale de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale.

Développement de la communauté

Dans la région du Thar, au Pakistan, où les ressources éducatives sont rares, l'équipe de projet de Shanghai Electric a fait don de 1 221 ensembles de manuels, de fournitures scolaires et de seaux d'eau potable aux écoles locales, en réponse à des pénuries critiques. Le don comprenait également des tableaux d'hymne national en classe et des plaques d'identification à l'entrée des écoles pour soutenir le développement culturel et les infrastructures. Cette initiative améliore l'éducation locale et favorise le développement communautaire durable. En renforçant les liens avec la communauté, l'équipe du projet a réaffirmé son engagement envers le bien-être public, s'engageant à soutenir de façon continue l'éducation, les soins de santé, la protection de l'environnement et les infrastructures.

Shanghai Electric fait progresser les technologies respectueuses de l'environnement grâce à la recherche et à la gestion industrialisée. Ses cas d'excellentes pratiques en matière de facteurs ESG en 2024, choisis au sein de l'entreprise, mettent en lumière la fabrication intelligente verte, les applications de jumeaux numériques, la réutilisation des éoliennes et le recyclage des ressources, en mettant l'accent sur l'impact et l'efficacité en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les actions A de Shanghai Electric ont été incluses dans l'indice Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise, l'indice Hang Seng Mainland et l'indice Hong Kong Sustainable Enterprise, ainsi que l'indice de référence Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise pendant deux années consécutives. Ses actions H font partie de l'indice de développement durable d'entreprise Hang Seng (Chine continentale et Hong Kong) et de l'indice de référence d'entreprise durable Hang Seng. De plus, Shanghai Electric figure au palmarès ESG Listed Companies Yangtze River Delta Pioneer 50 (2024) de Chine, et son cas d'innovation et l'ensemble de sa pratique « Leading the Green Future »-ESG ont été présentés dans le rapport « 2024 ESG Excellence Practice Report » de la China Enterprise Reform and Development Research Association et de la China Central Radio and Television Station.

