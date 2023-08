SARAGOSSE, Espagne, le 10 août 2023 /CNW/ - Shanghai Electric Energy Storage Technology Co., Ltd. (« Shanghai Electric Energy Storage » ou « la Société ») a annoncé la réalisation du test d'acceptation usine de son équipement à batterie à oxydoréduction au vanadium (VRFB), qui fait maintenant route vers Saragosse, en Espagne, pour un projet commercial de stockage d'énergie. C'est la première fois que Shanghai Electric livre en vrac ses produits de batterie à flux à un partenaire européen.

Shanghai Electric livre le premier lot de produits VRFB en Europe. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Dans le cadre de l'accord avec le partenaire local en Espagne, qui est le sixième sous-contrat signé par Shanghai Electric avec le fournisseur espagnol de solutions de stockage d'énergie, Shanghai Electric Energy Storage fournira des produits VRFB sur mesure adaptés aux projets locaux d'énergies renouvelables. La coopération de ces deux équipes met en lumière l'adaptabilité sur le marché des solutions de batterie à flux de Shanghai Electric ainsi que sa capacité à livrer des produits sur mesure pour aider les pays européens à accélérer leur transition énergétique.

Entre-temps, Shanghai Electric discute également avec certains partenaires locaux de la conception de projets à systèmes multiples, qui englobent la mise à disposition de systèmes et de produits standard conteneurisés. Les deux sociétés envisagent également de coopérer à la construction de projets de plusieurs mégawatts.

La technologie de stockage de l'énergie est l'un des fondements de la révolution des énergies renouvelables, car elle joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Shanghai Electric, qui a depuis longtemps fait ses preuves en matière de développement de nouvelles technologies énergétiques, est un pionnier qui repousse les limites des solutions de batteries, en favorisant l'innovation pour les produits VRFB afin de stimuler la fiabilité, la durabilité et l'abordabilité des sources d'énergie renouvelables.

En 2023, Shanghai Electric a fait une percée importante dans le domaine de la technologie de stockage sur batteries avec le lancement du système de stockage d'énergie de 500 kW/3 000 kWh, une nouvelle solution qui représente une étape importante dans le développement de la technologie à batterie à oxydoréduction au vanadium (VRFB). En améliorant le facteur de forme, la fonctionnalité et les performances des produits VRFB, Shanghai Electric a ouvert de nouvelles possibilités de stockage d'énergie renouvelable, permettant à la Chine et au monde de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et contribuant à un avenir plus propre et plus durable.

Le système utilise une pile haute puissance et haute performance de 65 kW, qui est la plus grande pile conçue par la société énergétique chinoise. La batterie de 500 kW est dotée de configurations 4S2P, ce qui fait d'elle la plus grande batterie à module unique parmi les batteries à flux en Chine. L'efficacité du réseau côté courant continu dépasse 85 %, l'efficacité énergétique globale atteignant 90 %, ce qui réduit le coût de l'électricité à 0,2 yuan (0,028 dollar américain) par kWh.

Avec son électrolyte composé d'eau et de sels minéraux, le système peut fonctionner à une température et à une pression normales sans risque de danger inflammable ou explosif, offrant 20 000 cycles de charge et de décharge sans atténuation de capacité pendant sa durée de vie.

Il s'agit d'un système de stockage d'énergie de grande puissance et de longue durée pour les projets d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque, dont la structure extensible permet d'économiser 50 % de l'utilisation des terres. Le module est facile à transporter, rapide à installer et à déployer, et convient aux endroits dont la température varie de -30 à 60 degrés Celsius et aux conditions environnementales difficiles.

Doté d'une technologie de pointe de gestion des batteries alimentée par un procédé numérique de visualisation et d'exploitation jumelé, l'état fonctionnel du système est surveillé avec précision et optimisé par des algorithmes intelligents qui maximisent la protection de la batterie, ce qui permet d'atteindre des objectifs d'exploitation et d'entretien intelligents et de garantir une fiabilité à long terme du produit.

L'innovation révolutionnaire de Shanghai Electric en matière de produits VRFB a permis au groupe de remporter les prix China Energy Storage Industry Technology Innovation Brand et China Energy Storage Battery Brand en 2023. Cette double reconnaissance souligne le positionnement du groupe à titre de chef de file technologique en matière de stockage d'énergie et sa capacité à concevoir des produits VRFB de pointe qui répondent aux besoins futurs du nouveau secteur de l'énergie.

En 2023, Shanghai Electric et China Vanadium Energy Storage Technology ont également commencé à construire ensemble une station de stockage d'énergie VRFB de 100 MW/600 MWh à Baicheng, dans la province de Jilin. Shanghai Electric Energy Storage est prête à fournir des produits VRFB écologiques, économiques et efficaces, ainsi que des solutions intégrées, ce qui contribue à décarboniser l'économie locale tout en soutenant le développement de la nouvelle industrie énergétique de Jinlin.

Shanghai Electric Energy Storage continue non seulement d'innover dans le domaine de la technologie des batteries et d'accroître sa présence sur le marché mondial, mais poursuit également ses efforts pour offrir à ses clients des solutions énergétiques fiables et durables. Conformément à cet engagement, la Société augmentera ses investissements en R-D afin de faire progresser le développement de technologies de stockage d'énergie, d'améliorer la sécurité et la durabilité environnementale de ses produits et services, et de chercher des moyens novateurs pour permettre au monde de réduire son empreinte carbone et de promouvoir un avenir plus vert pour tous.

