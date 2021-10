La plateforme SEW11.0-208 est la première éolienne en mer à tirer pleinement parti des prouesses de la plateforme Petrel spécialement conçue par Shanghai Electric afin de résister aux températures élevées, à l'humidité, au sel, ainsi qu'aux environnements marins changeants et complexes comme les tremblements de terre et les typhons. Dans le contexte des objectifs de réduction des émissions de carbone et de carboneutralité de la Chine, SEW11.0-208 constitue un prolongement des efforts de Shanghai Electric visant à faire de l'énergie éolienne une source d'énergie dominante. Elle lance ainsi un produit d'énergie éolienne à propulsion directe extrêmement économique capable de maintenir à la fois une capacité élevée de production d'énergie et un faible taux de défaillance dans les zones maritimes ordinaires et exposées aux typhons.

Grâce à la conception, la production et la gestion de l'exploitation et de l'entretien à cycle complet, la plateforme SEW11.0-208 tire profit du tout dernier système de contrôle LeapX de Shanghai Electric afin de réduire la charge opérationnelle et d'améliorer la stabilité de l'unité. La nouvelle structure géante en mer utilise des pales en fibre de carbone S102 de 102 mètres qui lui procurent une énorme puissance et un rendement supérieur grâce à sa conception aérodynamique de classe mondiale. En tant qu'éolienne intelligente entièrement numérisée, la plateforme SEW11.0-208 est également suralimentée par le système Fengyun de Shanghai Electric, une plateforme de gestion à distance infonuagique, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et la rentabilité pour les développeurs.

« En tant que leader mondial en matière d'éoliennes en mer, Shanghai Electric se consacre à aider la Chine à atteindre ses objectifs de carboneutralité en tirant parti de sa technologie éprouvée dans le domaine des énergies renouvelables. Le lancement de notre plateforme Petrel représente une grande réalisation pour Shanghai Electric. Il s'agit d'un important pas en avant dans notre parcours alors que nous explorons de nouveaux produits et solutions énergétiques optimisés et supérieurs qui mènent le monde vers un avenir plus vert, a déclaré Jin Xiaolong, vice-président de Shanghai Electric.

Shanghai Electric est une pionnière des innovations technologiques visant à établir un système d'énergie sans carbone et un des moteurs de l'innovation dans l'industrie de l'énergie éolienne en Chine. Elle continuera d'être le fer de lance du développement des technologies renouvelables pour soutenir l'objectif de carboneutralité de la Chine à l'aide des mégadonnées, de l'informatique en nuage, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle et du réseau 5G.

Shanghai Electric occupe également la position de tête pour récolter les bénéfices offerts par la Shantou Offshore Wind Industry Alliance dans ses efforts pour établir et consolider la chaîne de l'industrie éolienne en mer pour la ville. Cette alliance met en place un nouvel écosystème de l'industrie énergétique grâce à la synergie des acteurs de l'industrie. S'appuyant sur la construction réussie de la première usine carboneutre de Shanghai Electric, elle continuera d'explorer de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux dans le but d'aider la Chine à entrer dans l'ère des émissions zéro carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1660237/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1660236/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jocelyn Zhou, +86(21)33261246, courriel : [email protected], www.shanghai-electric.com

Liens connexes

www.shanghai-electric.com