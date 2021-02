SHANGHAI, 23 février 2021 /CNW/ - Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (« Shanghai Electric Guoxuan » ou « la Société ») et Pacific Green Technologies, Inc. (« Pacific Green » ou « PGTK ») ont signé un protocole d'entente pour la fabrication stratégique de systèmes de stockage d'énergie par batterie. Les deux parties mettront à profit leurs avantages et leurs ressources respectifs pour explorer de nouveaux projets de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle internationale, ouvrant ainsi la voie à l'entrée de Shanghai Electric Guoxuan sur le marché mondial du stockage d'énergie de pointe.

Pacific Green supervisera la mise en œuvre du projet par l'entremise de sa filiale Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. En s'appuyant sur son expérience dans l'approvisionnement et le développement de projets internationaux de stockage d'énergie, sa portée comprend la conception, l'intégration et l'optimisation commerciale de systèmes. Entre-temps, Shanghai Electric Guoxuan, une coentreprise créée en décembre 2017 entre Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE: 601727) et Gotion High-Tech (SZSE : 002074), tirera parti de son expertise en tant que fournisseur de premier plan pour fournir des systèmes de batterie au lithium.

Shanghai Electric Guoxuan se concentre sur les secteurs technologiques des batteries de stockage d'énergie et de l'intégration des systèmes de stockage d'énergie. Son champ d'activité complet comprend la R-D, les ventes et les services de systèmes de stockage par batterie au lithium, l'exploration de matériaux de stockage par batterie au lithium de pointe, de batteries, la gestion de batteries et les systèmes intégrés de chaîne industrielle complète. La Société a mis au point deux batteries au lithium-phosphate de fer à longue durée de vie, qui tirent parti de la technologie de pointe pour optimiser la conception et les processus de production des matériaux. En plus de résister à la surcharge, aux courts-circuits et à la surchauffe, ces batteries sont dotées d'un cycle de vie de premier plan dans l'industrie, répondant aux exigences élevées en matière de sécurité et de longue durée de vie du stockage d'énergie.

En décembre 2018, Shanghai Electric Guoxuan a commencé à jeter les fondements de sa base industrielle de batteries au lithium de Nantong, avec une capacité prévue de 10 GWh et un investissement total dans le projet de 3 milliards de yuans. Le 29 septembre 2020, la phase 1 de 5 GWh de la base de Nantong de 1,5 milliard de yuans a été officiellement achevée et lancée, avec des chaînes de production de classe mondiale, une production intelligente et un taux de numérisation en usine de 85 %.

Voici d'autres projets nationaux clés :

Projets de stockage d'énergie à grande échelle à Anhui , Qinghai , et plus encore : Depuis 2017, Shanghai Electric a développé un certain nombre de projets de stockage d'énergie dans 13 provinces, villes et régions autonomes à travers la Chine, en se concentrant principalement sur les microréseaux énergétiques, le stockage industriel et commercial de l'énergie, le stockage de nouvelle énergie, le stockage photovoltaïque partagé, et le stockage d'énergie avec charge intégrée.

Shanghai Electric, une première innovante en matière de stockage d'énergie nouvelle, a lancé sa solution de chaîne industrielle complète reliant la source, le réseau, la charge et le stockage grâce à un nouveau modèle de « stockage d'énergie partagé » le 26 décembre 2020. Projet d'énergie intelligente Internet+ à Chongming : Depuis 2018, Shanghai Electric a mis en œuvre une série de solutions d'ingénierie intelligentes pour le village Xin'an, ville de Sanxing. Le projet génère de l'électricité avec de l'énergie renouvelable à 100 %, ajoute un système de stockage d'énergie par batterie, permet la réduction de la consommation d'énergie en période de pointe et configure un ensemble d'équipement de compensation de la puissance réactive pour améliorer la qualité de l'électricité. Le système de gestion de l'énergie contrôle les systèmes hybrides sur le réseau et hors réseau tout en fournissant de l'électricité aux systèmes d'éclairage, aux bornes de recharge et aux autres installations publiques. Au premier semestre de 2020, le projet a souligné plus de 550 jours d'exploitation sûre et réussie, avec une production cumulative d'électricité de près de 320 000 kWh, fournissant près de 190 000 kWh d'énergie propre et verte au réseau. Cela signifie que les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites d'environ 320 tonnes, soit l'équivalent de la plantation de près de 120 arbres.

