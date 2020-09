Li Junfeng, président du comité professionnel sur l'énergie renouvelable de la China Energy Research Association, souligne : « À l'ère post-COVID-19, de nombreux pays, y compris la Chine, ont adopté un calendrier pour réduire leurs émissions. L'énergie renouvelable jouit d'une présence grandissante sur le plan de la sécurité énergétique nationale, de la transition énergétique et de l'autonomie énergétique. »

Des analyses approfondies ont été présentées lors du forum portant sur des occasions au sein des marchés développés et émergents de l'énergie éolienne extracôtière. Cela survient alors que la Chine a lancé un guide sur l'énergie éolienne extracôtière aux fins d'aménagement pour utilisation en mer, à un moment où le secteur de cette nature croît rapidement au pays.

« Du côté de la Chine, on voit que l'énergie éolienne extracôtière donnera un énorme élan pour l'avenir. À l'échelle internationale, nous estimons que le marché représentera de 30 GW à 230 GW; les marchés émergents sont les plus importants dans ce processus », affirme Alastair Dutton, président du groupe de travail sur l'énergie éolienne extracôtière du GWEC, qui a présenté le marché mondial de l'énergie éolienne extracôtière et les marchés émergents.

Portant sur des thèmes comme la politique, le marché et la technologie de l'énergie éolienne extracôtière, la présentation de Shanghai Electric a analysé comment réduire les coûts du cycle de vie complet des complexes éoliens extracôtiers en construisant des systèmes raisonnables pour accroître la fiabilité de l'équipement et des composants.

« Notre vision consiste à paver la voie du développement de l'énergie éolienne extracôtière avec des caractéristiques chinoises », indique Jin Xiaolong, vice-président de Shanghai Electric Group et secrétaire du parti et président de Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.

Jin ajoute : « Shanghai Electric évalue l'étape de conception, d'aménagement et de développement d'un complexe éolien extracôtier selon la gestion des coûts du cycle de vie complet et son intégration étroite au sein de l'écosystème énergétique éolien de la Chine. En tant que fournisseur de services visant le cycle de vie complet des systèmes de production d'énergie éolienne, Shanghai Electric a établi des partenariats stratégiques avec des sociétés internationales dans quasiment chaque secteur de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse de générateurs, de multiplicateurs de vitesse, de roulements, ou encore d'outils et de plateformes numériques pour la R et D et la conception, assurant par le fait même la promotion du développement de haute qualité de l'énergie éolienne extracôtière. »

