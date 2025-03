HANOVRE, Allemagne, 25 mars 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) s'apprête à faire ses débuts dans le hall 9 de la Foire de Hanovre 2025, dans la zone dédiée à la fabrication intelligente. L'entreprise présentera plus de 20 produits et solutions révolutionnaires du 31 mars au 4 avril au stand A18, sous le thème Innovation Igniting the World. Un large éventail de systèmes d'automatisation conçus pour le secteur aérospatial, des solutions de pointe en matière d'e-mobilité et des systèmes intégrés de parcs industriels sans carbone - tous conçus pour favoriser la transition mondiale vers une production à faible émission de carbone - seront présentés.

Balayez le code QR pour recevoir votre billet pour l’exposition et explorer les innovations de Shanghai Electric en matière de solutions de qualité industrielle à la Hannover Messe 2025. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

La Foire de Hanovre 2025 est un festival technologique mondial qui rassemble les toutes dernières et meilleures solutions pour la fabrication intelligente, l'IA, la révolution de l'hydrogène et les systèmes avancés de gestion de l'énergie, offrant une plateforme qui permet aux leaders de l'industrie mondiale de repousser les limites de l'innovation. En tant qu'acteur majeur des nouvelles énergies et pionnier de la fabrication intelligente, Shanghai Electric se réjouit de se joindre à ses pairs pour dessiner les contours des industries du futur.

Pour renforcer les contacts avec les partenaires internationaux, Shanghai Electric organisera huit tournées thématiques pendant l'événement, couvrant des sujets tels que sa vision stratégique de l'industrie verte, les lignes d'assemblage d'avions innovantes, les systèmes de gestion thermique pour les véhicules électriques et les systèmes de transmission pour les véhicules électriques. D'autres sessions mettront en lumière le centre européen de R&D de l'entreprise pour les éoliennes, ainsi que les avancées en matière de systèmes photovoltaïques intelligents, d'équipements pour l'hydrogène vert et de systèmes d'entraînement industriels.

En ce qui concerne les produits, l'entreprise présentera ses derniers développements dans le domaine des composants de base des véhicules à énergie nouvelle, notamment les lignes de production automatisées pour les batteries d'alimentation, les moteurs d'entraînement et les systèmes de contrôle électronique.

Les visiteurs pourront s'émerveiller lors d'une expérience immersive sur le stand de Shanghai Electric, qui présente un affichage 3D à l'œil nu inspiré de l'imprimerie traditionnelle chinoise à caractères mobiles. La vitrine visuelle illustrera la manière dont les six secteurs d'activité de Shanghai Electric - couvrant la marine, la terre, l'air, l'éolien, le solaire et l'hydrogène - collaborent à l'aide d'algorithmes d'IA avancés pour construire des cadres de gestion énergétique multi-énergie et complémentaires, aux côtés de ses solutions phares conçues pour décarboniser chaque étape du cycle de vie d'un parc industriel, de la planification et de la conception à la construction et à l'exploitation quotidienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2648512/Scan_QR_code_receive_exhibition_ticket_explore_Shanghai_Electric_s_latest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

CONTACT : Jin Shen +86(21)33261246, E-mail : [email protected]