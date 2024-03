ROSKILDE, Danemark, le 27 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre du développement significatif pour le secteur de l'énergie éolienne, Shanghai Electric Wind Power Group, filiale de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), une entreprise réputée pour son engagement en faveur des équipements d'énergie propre, a récemment célébré le cinquième anniversaire de son Centre européen d'innovation (« le Centre ») à Rosklide, au Danemark.

Lors du 5e symposium international sur l'érosion du bord d'attaque des pales d'éoliennes, organisé récemment par la Technical University du Danemark, Koji Fukami, expert chevronné en conception de pales, a présenté ses travaux de recherche intitulés « Engineering Estimation of Severe Leading Edge Roughness Effect ». Son étude, menée en collaboration avec le Centre, présente une nouvelle approche pour estimer l'impact de la rugosité du bord d'attaque des pales d'éoliennes dans des environnements de précipitations élevées, tant au large des côtes que sur terre.

« Il est essentiel de faire le pont entre le milieu universitaire et l'industrie de l'énergie éolienne, à la recherche de méthodes plus pratiques, efficaces et rentables pour évaluer et optimiser la conception des pales dans des conditions difficiles », a déclaré Koji Fukami.

Les pales d'éoliennes jouent un rôle essentiel dans l'efficacité de la production d'énergie éolienne, leur intégrité affectant directement la productivité du système. L'érosion, surtout due à la force du vent, est un problème fréquent. L'industrie reconnaît que l'érosion par la pluie est la principale cause des dommages aux bords d'attaque des pales.

Les pales de classe mégawatt fonctionnent à des vitesses de pointe supérieures à 90 m/s, où les gouttes de pluie peuvent frapper avec une force importante semblable à celle des balles, causant des forces d'arrachement considérables. Cet impact répétitif entraîne des processus de fatigue où les revêtements se détachent sous les coups continus et les forces latérales d'arrachement, ce qui entraîne des dommages à la couche de protection et finit par compromettre toute la structure de protection du bord d'attaque.

Lorsqu'on conçoit des pales et des profils aérodynamiques pour un fonctionnement réel, il est impératif de tenir compte de l'influence des conditions environnementales graves pour obtenir un rendement robuste. La nouvelle approche présentée permet une simulation précise de la conception des pales avec une réduction de la demande de calcul, ce qui rend le processus de conception plus rapide, moins coûteux et plus fonctionnel. Cette méthode de modélisation de pointe joue un rôle crucial dans l'assurance de la robustesse et de la fiabilité des pales d'éoliennes dans le domaine de l'énergie éolienne électrique, alors qu'elles font face à des défis climatiques extrêmes.

Cette méthode fait appel à des concepts d'aérodynamique instable pour optimiser la conception des profils aérodynamiques, en s'appuyant sur les résultats de la simulation qui reflètent les conditions opérationnelles réelles. Le degré élevé d'harmonisation entre les données de simulation de cette méthode et les données expérimentales publiées par l'Université de l'Illinois indique une forte correspondance entre les deux ensembles de résultats.

En novembre prochain, le Centre lancera une nouvelle ronde de collaboration avec la Technical University du Danemark, axée sur les essais en soufflerie pour tester la performance de nouveaux profils aérodynamiques et évaluer de nouvelles méthodes de simulation.

Fondé en mars 2019, le Centre a mis à profit les atouts stratégiques du Danemark dans le secteur de l'énergie éolienne, notamment la technologie des éoliennes, la croissance du secteur, le savoir-faire en matière d'applications et les paramètres naturels requis pour les installations d'énergie éolienne. Cette approche a attiré une multitude de spécialistes en ingénierie d'élite au Centre.

Passant rapidement d'une entreprise en démarrage dans un seul bureau à un centre moderne des sciences et de l'innovation doté d'un effectif important, le Centre a jusqu'à présent remporté de nombreux succès dans des projets d'innovation technologique et acquis de nombreux brevets. Ces percées sont progressivement utilisées pour favoriser les avancées dans les algorithmes de contrôle, l'analyse de la charge, la conception des pales et l'optimisation des parcs éoliens.

