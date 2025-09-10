SHANGHAI, 10 septembre 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), chef de file mondial dans la fabrication d'équipements industriels et énergétiques, a annoncé ses résultats semestriels pour la période se terminant le 30 juin 2025. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 54,303 milliards de yuans (7,605 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 8,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a bondi de 7,3 %. Ces résultats soulignent le succès de la stratégie de croissance de Shanghai Electric dans les secteurs émergents et son influence croissante sur les marchés internationaux.

Les trois segments d'activité principaux de Shanghai Electric (équipements énergétiques, équipements industriels et services intégrés) ont combiné leurs forces pour améliorer la structure de leur chiffre d'affaires et de leur portefeuille de commandes :

Le segment des équipements énergétiques a généré un chiffre d'affaires de 30,116 milliards de yuans (4,218 milliards de dollars), soit une hausse de 22,2 % par rapport à l'année précédente.

Le segment des équipements industriels a enregistré un chiffre d'affaires de 18,598 milliards de yuans (2,604 milliards de dollars), restant globalement stable par rapport à la même période l'année dernière.

Le segment des services intégrés a connu une croissance modérée, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,8 % à 8,260 milliards de yuans (1,156 milliard de dollars).

Au cours du premier semestre 2025, Shanghai Electric a obtenu de nouvelles commandes pour un montant total de 109,81 milliards de yuans (15,38 milliards de dollars). Les commandes dans le secteur des équipements énergétiques ont représenté 60,04 milliards de yuans (8,41 milliards de dollars), suivies par celles des équipements industriels pour 22,82 milliards de yuans (3,2 milliards de dollars) et des services intégrés pour 26,95 milliards de yuans (3,77 milliards de dollars). Il convient de noter que les commandes dans le secteur des énergies nouvelles ont enregistré des taux de croissance robustes, témoignant des progrès significatifs de la stratégie de transition énergétique durable de Shanghai Electric.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires à l'étranger du groupe a atteint 8,696 milliards de yuans (1,218 milliard de dollars), soit une augmentation de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Parmi les étapes clés figurent l'achèvement dans les délais du projet de sous-station numérique Zafarabad 220 kV dans la province de Jizzakh en Ouzbékistan et la mise en service complète du projet de ligne de transport Similajau-Bunut 500 kV à Sarawak, en Malaisie . Ces réalisations s'inscrivent dans la stratégie de Shanghai Electric axée sur l'initiative de la Ceinture et de la Route et ont renforcé sa part de marché dans les pays participants.

Shanghai Electric accorde la priorité à l'innovation technologique. Au cours du premier semestre, la société a alloué 2,546 milliards de yuans (356,61 millions de dollars) à la R&D, soit 4,7 % de son chiffre d'affaires total, en augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente.

Elle a consolidé sa position de pionnière technologique et a annoncé des avancées majeures dans les domaines de la fusion nucléaire contrôlée, de l'intelligence artificielle et de l'innovation robotique. En juillet, Shanghai Electric a livré le premier test cryogénique Dewar au monde pour l'aimant ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Le groupe a lancé son robot industriel à double bras LINGKE et son robot humanoïde industriel SUYUAN , marquant ainsi la mise en place initiale d'un écosystème robotique complet qui couvre la robotique industrielle, spécialisée et intelligente. Parallèlement, il a renforcé ses capacités dans le domaine des composants critiques, jetant ainsi les bases de solutions d'automatisation de bout en bout.

Dans le domaine des technologies de stockage d'énergie, Shanghai Electric a franchi une étape importante avec sa ligne de production de batteries à semi-conducteurs, dont les équipements essentiels, notamment les systèmes de revêtement humide, de mélange, de laminage et d'impression par transfert d'électrolyte solide, ont passé avec succès une validation rigoureuse dans le cadre d'un projet réel. Cela a mis en évidence les avancées technologiques du groupe et l'a positionné comme un pionnier dans le domaine des solutions de stockage d'énergie de nouvelle génération.

