SHANGHAI, 29 juin 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) (« la Société ») a été reconnue comme l'une des 500 marques les plus précieuses de Chine, selon une liste annuelle publiée par World Brand Lab, un institut de recherche chef de file mondial spécialisé dans le marketing numérique et l'évaluation des marques. Dans le rapport 2023, qui évalue le statut des marques des entreprises en fonction de données financières, de la puissance des dites marques et du comportement des consommateurs, Shanghai Electric arrive en 48e position avec une valeur de marque de 172,58 milliards RMB (23,99 milliards USD), marquant la septième année consécutive où la Société s'est classée dans le Top 50.

« Ce classement témoigne une fois de plus de l'engagement de Shanghai Electric en faveur de l'innovation technologique, qui constitue la pierre angulaire de notre Société. Nous considérons l'innovation comme la force motrice de notre développement rapide, car elle nous permet de renforcer notre compétitivité en tant qu'entreprise axée sur l'environnement, tout en explorant les percées technologiques qui permettront à la Chine et aux autres nations d'atteindre leurs objectifs en matière de faibles émissions de carbone. Par ailleurs, l'ouverture et la coopération avantageuse pour tous sont au cœur de notre stratégie commerciale, tandis que nous nous efforçons d'apporter davantage de valeur à nos partenaires et d'accélérer le développement industriel mondial », a déclaré Liu Ping, président de Shanghai Electric.

« En visant à accélérer l'innovation dans le secteur chinois des équipements haut de gamme, Shanghai Electric s'est imposée comme un acteur clé de la scène mondiale. Au cours des dernières années, nous avons été impliqués dans plus de 100 produits d'ingénierie énergétique dans le cadre de la Belt and Road Initiative, explorant des modèles de construction et de gestion efficaces et efficients, notre expérience nous ayant également permis d'affiner notre expertise et de nous doter de solutions de pointe », a-t-il ajouté.

Tirer parti de l'innovation verte pour décarboner les secteurs industriels

Fort d'une croissance durable pour le secteur de l'énergie et les secteurs industriels, Shanghai Electric s'est donné pour mission d'accélérer le développement de nouveaux systèmes électriques et de solutions de parc industriel neutres en carbone dans le but d'aider ses clients et partenaires à réduire leurs émissions de carbone. De plus, Shanghai Electric procède activement à l'élargissement et à la diversification de ses portefeuilles de solutions, facilitant ainsi la transition de ses partenaires vers des sources d'énergie plus vertes.

En partenariat avec le gouvernement municipal de la ville de Nantong, Shanghai Electric a fondé Hengxi Photovoltaic Technology Co., Ltd pour servir de tremplin à la nouvelle industrie énergétique de Nantong et lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets. La nouvelle entreprise jouera un rôle déterminant dans la formation d'un pôle axé autour de l'industrie photovoltaïque et dans le renforcement synergique du secteur solaire de la ville. La phase initiale du projet devrait offrir une capacité de production de 4,8 GW pour les cellules et modules solaires hétérojoncteurs (HJT) à haute efficacité.

Fort de 70 ans d'expérience dans le design industriel, le Shanghai Institute of Mechanical & Electrical Engineering (SIMEE) joue un rôle crucial dans le développement à faible émission de carbone en proposant des solutions qui aident ses partenaires et ses clients à réduire leurs émissions de carbone. L'institut, qui a reçu plus de 300 bourses nationales et provinciales, détient plus de 110 brevets et investit 100 millions de RMB dans ses initiatives de recherche et de développement pour mettre à niveau des procédés de fabrication, le développement des équipements et formuler de nouvelles normes de conception. L'usine de Volkswagen basée à Changsha, conçue par l'institut, a reçu le Green Building Label Certificate chinois pour avoir atteint les normes écologiques les plus élevées et avoir adopté la gestion de la conception MIB dans l'ensemble de ses processus.

À l'heure où la quatrième révolution industrielle alimente les innovations en matière d'IdO, de mégadonnées, de robotique et d'intelligence artificielle pour stimuler la production à faible émission de carbone, Shanghai Electric tire également parti de ses prouesses technologiques dans ces différents domaines pour proposer des solutions intelligentes d'automatisation de la fabrication à des industries comme les batteries au lithium, l'aéronautique, l'automobile et la sécurité. La chaîne de production de batteries au lithium de Shanghai Electric permet de réaliser des économies d'énergie de 30 % et de réduire les coûts de 60 %, tandis que ses solutions d'automatisation liées à l'aviation, qui comprennent des équipements de pointe de production de batteries au lithium, des robots industriels et des systèmes d'automatisation aéronautiques, fournissent des services à guichet unique pour la construction d'usines intelligentes.

Promouvoir la révolution électrique grâce à une coopération avantageuse pour tous

Depuis des décennies, en tant que pionnier de l'innovation énergétique mondiale, Shanghai Electric a su stimuler le développement écologique du secteur de l'électricité, apportant des avantages économiques et sociaux aux utilisateurs du monde entier grâce à ses solutions qui ouvrent de nouvelles possibilités.

L'année 2023 marque une nouvelle étape, la Société ayant terminé un essai de 168 heures sur le fonctionnement de la centrale au charbon 2 de 660 MW, dans le cadre du projet d'intégration charbon-électricité de Yanghuopan. Conçu par Shanghai Electric-SPX Engineering & Technologies Co., Ltd., le projet est le premier du genre à être alimenté par un système de refroidissement direct par ventilation naturelle (NDC) qui offre des performances exceptionnelles sur le plan de l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions, de la réduction du bruit, de la résistance au gel et de la flexibilité opérationnelle, par rapport aux systèmes de refroidissement direct par ventilation mécanique (ACC) et aux systèmes de refroidissement indirect par ventilation naturelle (ISC).

Shanghai Electric Power Engineering Company a par ailleurs été choisie comme entrepreneur général pour les projets de phase I et de phase II de la centrale d'énergie renouvelable de Selangor, en Malaisie. Projet clé commandé par le gouvernement malaisien pour stimuler l'économie locale tout en améliorant le bien-être des résidents, la station est capable de traiter 2 900 tonnes de déchets par jour, ainsi que de contribuer à la décontamination et à la réutilisation de la moitié des déchets solides produits par le pays.

Au Royaume-Uni, le projet Low Farm de 20,8 MW, septième d'une série de huit projets photovoltaïques dans le pays construits par Shanghai Electric, a été raccordé au réseau, contribuant aux capacités britanniques en matière d'énergie renouvelable et soutenant les efforts du pays dans sa transition vers un avenir plus vert et plus durable. La mise en œuvre officielle du projet renforce la position de Shanghai Electric en tant que leader sur le marché mondial des nouvelles énergies et démontre sa capacité à réaliser des projets photovoltaïques à grande échelle sur les marchés occidentaux qui respectent des normes élevées de qualité en matière de construction d'infrastructures.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur les solutions intelligentes et écologiques de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la fabrication intelligente, et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet en matière d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation d'équipements haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées d'un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

