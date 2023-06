Le plan d'action global met l'accent sur le renforcement des capacités qui offrent des solutions systématiques pour les scénarios d'application qui contribuent à une planète plus verte.

SHANGHAI, le 14 juin 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a récemment dévoilé son impressionnant plan d'action sur le double objectif en matière d'émissions de carbone lors de la toute première Exposition internationale sur la carboneutralité de Shanghai dans les technologies, les produits et les réalisations (Carbon Neutral Expo), la toute première exposition tenue sur le thème de la neutralité carbone en Chine. Le plan présente des solutions novatrices et complètes pour un nouveau type de réseau électrique, ainsi que des solutions de parc industriel à carbone zéro à trois dimensions.

Shanghai Electric dévoile son plan d’action sur le double objectif carbone lors de la première exposition sur la carboneutralité à Shanghai (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Le plan d'action englobe les mesures systématiques et la planification stratégique de Shanghai Electric en vue d'optimiser et de mettre à niveau sa structure d'entreprise selon diverses portées d'émissions de carbone, dans le but d'atteindre le double objectif en matière d'émissions de carbone de la Société en fonction de ses propres activités. Les objectifs ultimes comprennent une réduction de 70 % des émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB d'ici 2030 par rapport au niveau de 2020, l'atteinte de la neutralité carbone en atteignant son sommet d'émissions de carbone et l'atteinte de la neutralité carbone dans toute la chaîne de valeur d'ici 2055.

Le plan d'action de Shanghai Electric s'articule autour de deux grands scénarios d'application : la solution « complète » d'un nouveau réseau électrique et la solution « tridimensionnelle » d'un parc industriel zéro carbone. Grâce à trois voies principales, à savoir la transformation des processus écologiques, la substitution d'énergie verte et la gestion d'une chaîne d'approvisionnement verte et intelligente, ainsi qu'à trois voies de substitution d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de circulation des ressources, Shanghai Electric vise à construire et à développer de solides plateformes pour réaliser le double objectif en matière d'émissions de carbone, la technologie carbone, l'innovation industrielle et le capital industriel. Ces efforts visent à accélérer l'optimisation et la mise à niveau de la structure industrielle.

Dans le plan d'action, Shanghai Electric a fait part des cas d'essai suivants concernant la transformation à faible émission de carbone de l'énergie traditionnelle et l'exploration du développement et de l'application de l'énergie propre :

Énergie au charbon - Shanghai Electric a mis au point un système pour la production d'électricité au charbon qui a continuellement battu des records mondiaux pour la plus faible consommation de charbon. En particulier, l'unité de réchauffage secondaire ultra-supercritique d'un million de kilowatts à la centrale de Datang Dongying a atteint une efficacité de 49,4 %, réduisant la consommation de charbon à 248,86 g/kWh, établissant de nouveaux points de référence pour la plus faible consommation mondiale de charbon.

Stockage par pompage - La cinquième unité de la centrale de stockage d'énergie par pompage de Changlongshan, située dans le comté d'Anji, dans la province du Zhejiang, a été officiellement raccordée au réseau et mise en exploitation commerciale. Cette centrale possède une hauteur d'eau de 710 mètres et d'un groupe réversible d'une puissance de plus de 300 MW, ce qui en fait la première du genre au monde.

Énergie éolienne - Shanghai Electric domine le marché de l'énergie éolienne en mer en Chine depuis huit ans et est reconnue mondialement. La société a réalisé avec succès le plus grand projet commercial d'énergie éolienne à unité unique au monde et le projet ayant le plus grand diamètre d'éolienne.

Énergie solaire - Shanghai Electric est capable de produire de l'énergie en continu 24 heures sur 24 avec 100 % d'énergie renouvelable. Elle possède la plus grande capacité individuelle au monde en matière d'énergie solaire à concentration (CSP) et d'installations photovoltaïques (PV). Notamment, le projet CSP de 950 MW à Dubaï atteint un prix moyen de l'électricité de 7,3 cents US/kWh et réduit les émissions de dioxyde de carbone de 1,6 million de tonnes par an.

Stockage de l'énergie des batteries au lithium-ion - Shanghai Electric a démontré des applications complètes des batteries au lithium-ion dans divers scénarios, y compris les applications côté réseau, côté utilisateur et côté production d'électricité. La Société a été une pionnière du modèle de stockage d'énergie partagé du côté du réseau.

Stockage d'énergie équipé de batteries à flux liquide - Shanghai Electric possède une série de modules de cheminée, d'électrolyte et de système avec des capacités de conception modulaire, de fabrication et de prestation de service d'ingénierie. Ses solutions ont été exportées en Europe, au Japon et en Australie, entre autres.

Hydrogène - Shanghai Electric couvre toute la chaîne de valeur dans le domaine de l'énergie hydrogène, y compris la production d'hydrogène, le stockage, les stations de ravitaillement, ainsi que la conception et la production de turbines à gaz pour le mélange d'hydrogène.

Plateforme d'intelligence numérique centralisée - La plateforme Internet industrielle SEUnicloud 2.0 de Shanghai Electric permet la numérisation et le contrôle centralisé. Elle sert de base au contrôle centralisé au niveau de la centrale, à la construction de centrales électriques virtuelles et à l'intégration aux projets d'énergie renouvelable.

De plus, Shanghai Electric excelle dans la conception, la recherche et le développement, la fabrication et l'entretien d'équipement au gaz lourd, d'équipement d'énergie nucléaire, de solutions intégrées de transmission et de distribution d'électricité et de solutions complètes pour les systèmes intelligents et intégrés.

En ce qui concerne les solutions de parc industriel à carbone zéro, Shanghai Electric se concentre sur des aspects tels que la conception et la construction d'usines industrielles vertes, l'approvisionnement en énergie renouvelable distribuée, les chaînes de production numériques vertes intelligentes, l'impulsion industrielle et les systèmes de contrôle intelligents, les produits de base, la construction de bâtiments intelligents, l'exploitation intelligente et les plateformes de gestion de la santé dans les secteurs du transport ferroviaire, du dessalement de l'eau de mer et de la transformation du recyclage dans l'ensemble du parc.

Shanghai Electric continuera de tirer parti de ses avantages globaux dans les industries d'équipement haut de gamme et de collaborer avec les établissements de la chaîne industrielle pour promouvoir la transformation et la modernisation écologiques. Forte d'une histoire de 120 ans, Shanghai Electric joue un rôle crucial en tant que pilier national de l'industrie et vise à renforcer le développement industriel mondial grâce à la technologie et à l'innovation, contribuant ainsi à une vie meilleure pour l'humanité.

