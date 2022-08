SHANGHAI, 1er août 2022 /CNW/ - Shanghai Electric a annoncé, à l'occasion de la Journée internationale de l'amitié, que l'entreprise poursuivra ses efforts inlassables pour promouvoir l'amitié sino-pakistanaise et apporter sa contribution aux communautés locales du Pakistan.

Scène d’opération de sauvetage (PRNewsfoto/Shanghai Electric) Shanghai Electric fournit des conseils de construction aux employés pakistanais (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Le 28 mars, un incendie s'est déclaré dans le village isolé de Varwai, dans le district d'Islamkot Tharparkar, dans la province du Sindh, au Pakistan. En raison du climat sec de la région, le feu s'est propagé instantanément dans tout le village. Cependant, les moyens de lutte contre l'incendie dans ce village isolé étaient assez limités.

La mine de charbon et les centrales électriques de Thar de Shanghai Electric au Pakistan ne sont pas loin du village. Dès qu'elle a appris l'existence de l'incendie, l'équipe du projet a activé son plan de sauvetage d'urgence, en mettant en place un commandement temporaire de sauvetage en cas d'incendie, en donnant des instructions de sauvetage d'urgence et en dépêchant en toute urgence des camions de pompiers et des pompiers sur les lieux de l'incendie.

Ils ont aidé 38 familles à traverser cette épreuve et protégé 86 maisons. En outre, la société a également proposé des programmes d'éducation et de formation en matière de technique et de sécurité, des cours de chinois et d'autres cours pratiques pour les employés locaux, dans le but d'améliorer les compétences des membres des communautés locales, ainsi que de faciliter les échanges culturels et d'approfondir l'amitié entre les deux pays.

Les héros de la lutte contre les incendies de Shanghai Electric prêtent main forte, témoignant de l'amitié sino-pakistanaise

L'équipe a rapidement étudié la situation de l'incendie, ce qui lui a permis de mettre au point le meilleur plan de sauvetage : aller chercher de l'eau dans les puits de drainage voisins et la transporter rapidement jusqu'au village touché avec des camions de 50 mètres cubes avec asperseurs. Après avoir résolu le problème de l'approvisionnement en eau, ils ont cherché à couper les sources de matériaux combustibles dans et autour du site de stockage du bois pour pouvoir enfin éteindre le feu. Dès que le plan a été confirmé, le département de projet de la mine de charbon Thar a rassemblé les employés, et a envoyé 6 camions avec asperseurs, 4 chargeuses et 52 sauveteurs pour soutenir l'effort de lutte contre l'incendie.

L'incendie étant plus grave que prévu, le département a immédiatement envoyé une demande de renfort au service du projet de la centrale de Thar, qui a dépêché sur place deux camions de pompiers à haute pression et un contingent supplémentaire de pompiers.

L'objectif était de sauver d'abord la vie des personnes et de protéger ensuite les biens, afin de réduire le risque de pertes humaines. Après plus de 6 heures d'efforts ardus, 38 familles et 86 maisons du village ont été sauvées sans qu'aucune victime ne soit à déplorer parmi les pompiers.

L'effort de lutte contre les incendies n'est qu'un microcosme de l'engagement de Shanghai Electric à assumer ses responsabilités sociales et à servir les communautés locales. Depuis le lancement du projet de mine de charbon de Thar et du projet de centrale électrique de Thar, Shanghai Electric a organisé diverses activités de service public au profit de la population locale.

La société a fourni au niveau local des ressources financières et matérielles, ainsi que des ingénieurs et des techniciens, dans le cadre du plan global visant à fournir des conseils aux employés pakistanais sur les meilleures pratiques à adopter lors de la réalisation de projets de construction. Pour surmonter les barrières linguistiques et les restrictions sur et autour du chantier, ils ont formé le personnel local sur place et en personne, dans le but de créer une équipe de professionnels pakistanais hautement qualifiés.

L'entreprise a fourni une série de programmes d'éducation et de formation, y compris l'éducation quant à la sécurité et la formation sur les opérations sécuritaires de l'équipement de construction pour le génie civil, sur les installations électriques de base et sur les règles d'exploitation et de construction. Ces efforts ont non seulement contribué à améliorer la situation des communautés locales, mais ont également jeté des bases solides pour l'approfondissement de l'amitié entre la Chine et le Pakistan.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) est un fabricant d'équipements haut de gamme de classe mondiale, qui se concentre sur l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et les infrastructures intelligentes pour fournir des solutions de systèmes industriels écologiques et intelligents. Elle est présente au niveau mondial dans des secteurs tels que les nouvelles énergies, les énergies propres efficaces, l'automatisation industrielle, les dispositifs médicaux et la protection de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869946/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869947/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

