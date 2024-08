SHANGHAI, 12 août 2024 /CNW/ - Lors d'un récent rassemblement d'employés de l'entreprise des secteurs de la recherche et du développement et de la technologie, la Conférence technologique 2024, qui s'est tenue à son siège social mondial, à Shanghai, Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), a révélé des plans ambitieux pour faire progresser l'autonomie scientifique et technologique, en particulier dans les secteurs émergents.

Lors de cette conférence interne, Shanghai Electric a également dévoilé une nouvelle feuille de route de développement pour ses unités commerciales des énergies nouvelles et des équipements industriels. Cette feuille de route présente des plans détaillés visant à stimuler les prouesses de l'entreprise en matière d'innovation pour consolider son leadership sur le marché.

« Dans un environnement mondial complexe, rempli d'occasions et de défis, Shanghai Electric s'engage à élever l'innovation technologique à de nouveaux sommets au sein de son développement, a déclaré Wu Lei, président de Shanghai Electric. Pour ce faire, nous intégrons des ressources afin de favoriser un écosystème d'innovation et de développer une voie pour bâtir une équipe d'ingénierie plus forte, comme l'exige l'industrie. Cet effort fait partie de notre stratégie globale visant à optimiser notre plan axé sur l'innovation pour la croissance future. »

Décrivant les lignes directrices d'entreprise, qui sont également alignées sur la stratégie nationale de la Chine visant à bâtir un modèle économique axé sur la technologie, M. Wu a également déclaré que Shanghai Electric améliorera la synergie entre les entreprises du groupe pour accélérer les projets d'innovation.

En outre, la Société, avec ses priorités établies sur les industries de pointe et émergentes, prévoit d'établir des laboratoires et des centres de recherche et de développement clés à l'échelle nationale en tant que plaques tournantes de l'innovation technologique. La Société vise à améliorer la précision de ses projets d'innovation, à participer activement aux demandes de prix technologiques et à optimiser les politiques de soutien pour les talents technologiques qui réalisent de grandes percées.

Transformer la main-d'œuvre grâce à un plan d'action triennal

Dans le cadre d'un autre développement d'entreprise, Shanghai Electric a lancé un plan d'action triennal pour faciliter la croissance des entreprises et les progrès technologiques, en introduisant des mesures pour renforcer la compétitivité de base en améliorant la formation et la gestion de jeunes talents. En mettant en œuvre une double approche qui combine des programmes de formation internes et des efforts de recrutement externe, l'entreprise cherche à attirer et à retenir des professionnels exceptionnels dans le domaine.

Dans le cadre de ce plan d'action, la Shanghai Electric Excellence Engineer Academy a été fondée comme une plateforme de perfectionnement des talents conçue pour cultiver une main-d'œuvre d'ingénierie dotée d'une solide capacité d'innovation, ainsi que les compétences et les connaissances essentielles qui aident à remodeler l'industrie.

Stimuler la recherche et le développement grâce à des investissements dans les secteurs émergents

De 2021 à 2023, Shanghai Electric a alloué 17,7 milliards de yuans à la recherche et au développement, dont 30 % à des secteurs émergents comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le stockage de l'hydrogène, l'équipement d'automatisation et les logiciels industriels. L'entreprise a continué de faire progresser son initiative appelée gestion de projet d'investissement en recherche et développement en tant qu'évaluation de profit en intégrant 11 nouveaux projets en 2023, en élargissant le soutien à un total de 50 projets et en entraînant un profit accumulé de 940 millions de yuans.

Stimuler l'innovation grâce à des partenariats université-industrie

Le 9 avril, l'Université Jiao Tong de Shanghai et Shanghai Electric ont signé un accord de coopération stratégique visant à établir un partenariat durable à long terme grâce auquel elles s'uniront pour créer un centre de recherche sur les équipements intelligents écologiques, répondre aux besoins stratégiques de l'industrie à l'échelle nationale et de Shanghai grâce à l'innovation technologique et à la culture des talents, en mettant l'accent sur l'industrialisation des technologies novatrices.

Cette initiative a été suivie d'une autre alliance importante avec un établissement d'enseignement supérieur prestigieux avec l'Université Tsinghua le 23 juillet. Ce partenariat se concentrera sur le raffinage de solutions de fabrication de pointe et d'énergie à faibles émissions de carbone, alors que les deux institutions s'efforcent d'établir des plateformes d'innovation de haut niveau.

« Avec une feuille de route claire et détaillée, Shanghai Electric est sur le point de devenir une puissance d'innovation engagée à contribuer à la stratégie nationale et au développement industriel. Grâce à des efforts ciblés en recherche et développement et à des collaborations stratégiques avec des chefs de file de l'industrie et des établissements d'enseignement, Shanghai Electric vise à atteindre ses objectifs et à établir de nouvelles normes industrielles en tirant parti des partenariats et en repoussant les limites technologiques dans les industries de pointe et émergentes », a ajouté M. Wu.

