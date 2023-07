Shandong Energy et Huawei lancent le premier modèle commercial d'IA de grande envergure pour le secteur de l'énergie

JINAN, Chine, le 19 juill. 2023 /CNW/ -- Le 18 juillet 2023, Shandong Energy Group (Shandong Energy), Huawei et Yunding Technology ont lancé conjointement le modèle de la mine de Pangu, le premier grand modèle commercial d'IA pour le secteur de l'énergie. L'objectif du modèle est d'améliorer l'application de l'IA dans l'industrie minière et de transformer le développement du modèle d'IA à l'échelle des ateliers dans l'ensemble de l'usine.

Li Wei, président de Shandong Energy Group Co., Ltd, a prononcé un discours (PRNewsfoto/Huawei)

Li Wei, président de Shandong Energy, a déclaré : « Les autres intervenants pensent de la même façon. En tant que fournisseur d'infrastructure de TIC et d'appareils intelligents de calibre mondial, Huawei partage l'objectif de transformation numérique de Shandong Energy. Les deux entreprises se complètent et se renforcent mutuellement. Nous visons à améliorer le niveau de renseignement de l'industrie minière en élargissant la profondeur et l'étendue de l'application de l'IA dans différents scénarios, et en utilisant continuellement l'IA pour offrir plus d'automatisation, atteindre une plus grande efficacité, réduire l'intensité de la main-d'œuvre et améliorer la sécurité dans l'industrie minière. »

En tant que pionniers de la première utilisation commerciale au monde de grands modèles d'IA dans le secteur de l'énergie, Shandong Energy, Yunding Technology et Huawei ont commencé à mettre en œuvre la première série d'applications d'IA pour l'exploitation minière. Ceux-ci ont été élaborés à partir de la vérification pilote de grands modèles d'IA en production industrielle. Il existe au total 21 scénarios d'application liés à 9 activités d'exploitation, à savoir l'extraction du charbon, le creusement de tunnels, le transport primaire, le transport auxiliaire, le levage, la surveillance de la sécurité, la prévention des coups de toit, la préparation du charbon et la cokéfaction.

Les coups de toit sont un problème particulièrement difficile dans le secteur minier. Le forage de trous de libération, dont la qualité est importante, est le principal moyen de prévenir les coups de toit. Shandong Energy a réussi à relever ce défi dans ses mines de charbon Lilou et Xinjulong en déployant le grand modèle d'IA. Grâce à ses capacités de reconnaissance visuelle, le modèle peut analyser intelligemment la qualité de forage de trous de décharge de stress et aider le personnel de prévention des coups de toit à vérifier la qualité, réduisant ainsi sa charge de travail d'examen de 82 %. Auparavant, il fallait trois jours pour effectuer ces vérifications; maintenant, le temps est réduit à 10 minutes, avec un taux d'acceptation de 100 %.

Shandong Energy, Yunding Technology et Huawei ont établi un centre d'innovation conjoint au début de 2022. Pour rendre les mines plus intelligentes, ils ont introduit le modèle Pangu, qui comprend la gestion des opérations découplées et la production intelligente, le traitement des données sur le campus, la reproductibilité à grande échelle, ainsi que l'apprentissage et l'analyse à partir de petits échantillons. Le système d'exploitation de l'IA du centre d'innovation conjoint fait appel à la formation centrale, à l'inférence de pointe, à la coordination en nuage, à l'apprentissage par l'utilisation et à l'optimisation continue. Le système de gestion de l'IA du centre comprend la gestion de groupe et l'exécution de mines de charbon. La gestion de la production de charbon est passée d'une gestion réactive et manuelle intensive à une gestion proactive et intelligente.

Zou Zhilei, président de Huawei Mine BU, a déclaré : « L'IA continuera d'alimenter la modernisation de l'industrie minière et jouera un rôle important pour rendre la production de charbon plus sûre, plus verte et semi-automatisée ou entièrement automatisée. Huawei continuera d'approfondir la transformation de l'industrie, et rendra les puissantes capacités du modèle de Pangu disponibles pour un plus large éventail d'industries. Nous habiliterons les partenaires et travaillerons avec eux pour résoudre les problèmes de l'industrie dans des scénarios précis, créant ainsi une plus grande valeur. Le lancement du premier modèle commercial de la mine Pangu a donné un nouvel élan au développement de grande qualité de l'industrie minière et du secteur de l'énergie en général. »

