Shakepay se joint à Virement Interac(MD) à titre de participant

L'intégration élargit l'accès et appuie l'évolution de l'écosystème canadien de paiements numériques

TORONTO, July 23, 2026 /CNW/ -- Interac Corp. (Interac) a annoncé aujourd'hui que Shakepay Inc. (Shakepay), une fintech montréalaise de premier plan, s'est jointe au service Virement InteracMDà titre de participant. Pour Shakepay, cette démarche s'inscrit dans une évolution réfléchie qui la fait passer d'une expérience axée sur la cryptomonnaie à une plateforme financière canadienne réglementée, conçue pour appuyer les mouvements d'argent du quotidien.

« Virement Interac est un pilier de la façon dont les Canadiens déplacent leur argent chaque jour, » a déclaré Jeremy Wilmot, président et chef de la direction d'Interac. « L'arrivée de Shakepay dans notre réseau témoigne de l'évolution de l'écosystème canadien des paiements, qui accueille de nouveaux types de participants réglementés tout en maintenant la confiance, la sécurité et la fiabilité auxquelles les Canadiens s'attendent. »

Shakepay était admissible à présenter une demande d'adhésion au réseau Virement Interac en tant qu'entreprise de services monétaires enregistrée auprès du CANAFE et courtier en placement réglementé par l'Organisme canadien de réglementation des investissements.

L'intégration au réseau Virement Interac donne à Shakepay un plus grand contrôle sur la façon dont les expériences de paiement sont conçues et offertes au sein de sa plateforme, créant ainsi une base plus solide pour le développement futur de ses produits.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Interac alors que nous élargissons l'accès à un réseau de paiement que les Canadiens connaissent déjà et auquel ils font confiance, » a déclaré Jean Amiouny, chef de la direction de Shakepay. « Pour Shakepay, une participation directe contribue à rapprocher l'accès au bitcoin et aux actifs numériques de l'infrastructure financière canadienne familière que les gens utilisent tous les jours. »

Le service Virement Interac est un pilier de l'économie numérique canadienne, avec plus de 1,6 milliard de transactions traitées l'an dernier.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

À propos de Shakepay

Fondée en 2015, Shakepay est une fintech basée à Montréal qui aide plus de 1,5 million de Canadiens à accéder et à utiliser le bitcoin grâce à des produits financiers quotidiens. En tant que membre de l'OCRI, courtier en valeurs mobilières enregistré auprès de l'AMF et entreprise de services monétaires enregistrée auprès de CANAFE, Shakepay s'engage en faveur de la sécurité, de la fiabilité et de l'innovation financière responsable. Shakepay rend le bitcoin plus utile dans la vie quotidienne des Canadiens et donne aux gens les moyens de prendre le contrôle de leur argent, de se constituer un patrimoine au fil du temps et de participer à un avenir financier plus ouvert.

SOURCE Interac Corp.

Contacts médias : Interac Corp., [email protected]; Shakepay., [email protected]