Seulement 31 % des internautes ont une forte confiance en leur capacité à reconnaître des fausses nouvelles en ligne

QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Près du tiers (31 %) des internautes adultes du Québec accordent une forte confiance en leur propre capacité à reconnaître une fausse nouvelle en ligne, selon une enquête NETendances publiée aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval. L'enquête intitulée Actualités en ligne et réseaux sociaux rapporte par ailleurs que 37 % des internautes estiment rencontrer très souvent ou régulièrement de fausses nouvelles en ligne.

Près de 2 internautes sur 3 (64 %) consultent l'actualité quotidiennement

Si 64 % des internautes consultent l'actualité au moins une fois par jour, des écarts importants apparaissent entre les différentes générations. Plus précisément, 40 % des internautes de 18 à 34 ans, 60 % des internautes de 35 à 54 ans et 81 % des internautes de 55 ans et plus consultent l'actualité chaque jour. La télévision est encore la source d'information privilégiée des internautes du Québec (60 %), suivie des sites Web d'information (46 %).

La part des internautes qui payent pour accéder à l'actualité continue de reculer

Au Québec, 12 % des internautes affirment payer pour accéder en ligne à des contenus de nouvelles et d'actualités par l'entremise d'abonnements ou de dons à des médias d'information tels La Presse+, Le Devoir, L'actualité, Apple News+ ou The New York Times. Ce pourcentage s'élevait à 17 % en 2023 et à 28 % en 2022.

Facebook, YouTube et Instagram au coude à coude chez les internautes de 18 à 34 ans

Quelque 70 % des internautes de 18 à 34 ans utilisent Facebook et YouTube, et 69 % utilisent Instagram. Cette génération est également celle qui compte le plus d'utilisateurs et d'utilisatrices sur TikTok (51 %), Snapchat (45 %), Discord (19 %), Reddit (15 %) et Twitch (11 %). Les internautes de 18 à 34 ans sont aussi celles et ceux qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux, 3 h 54 min par jour en moyenne, même si celui-ci est en important recul par rapport à l'année dernière (4 h 31 min en 2023). Enfin, les personnes de 18 à 34 ans utilisant les réseaux sociaux sont les plus nombreuses à estimer passer trop de temps sur ces plateformes (76 %) et à avoir mis en place des mesures pour limiter leurs usages des réseaux sociaux (38 %).

Les vidéos courtes au format vertical sur les réseaux sociaux ont conquis toutes les générations

Une importante majorité (61 %) des personnes utilisant les réseaux sociaux regardent souvent ou parfois des vidéos courtes au format vertical et 48 % d'entre elles estiment que leur temps passé sur les réseaux sociaux a augmenté depuis l'apparition de ce format. L'enquête démontre par ailleurs que l'utilisation d'Instagram et de TikTok, deux plateformes où les vidéos courtes sont prépondérantes, augmente significativement le temps passé sur les réseaux sociaux.

Les publicités ciblées sur les réseaux sociaux sont rarement perçues comme pertinentes

Seulement 13 % des personnes utilisant les réseaux sociaux estiment que les publicités ciblées qui s'y trouvent sont pertinentes, 43 % y sont indifférentes et 40 % les jugent gênantes. L'enquête révèle aussi que plus d'un quart (28 %) des personnes utilisant les réseaux sociaux pensent que ces publicités sont influencées par leurs conversations dans la vie privée.

Consultez les résultats détaillés et les infographies de l'enquête :

https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-mesures/netendances/actualites-en-ligne-et-reseaux-sociaux-2024/

À propos de NETendances 2024

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2024 est réalisé grâce au soutien financier d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, de Promutuel ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créée dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

SOURCE Université Laval / Direction des communications

