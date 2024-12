Seulement 25 % des internautes ont le réflexe de faire réparer un appareil électronique qui ne répond plus à leurs exigences d'utilisation

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Seulement 25 % des internautes adultes du Québec ont comme premier réflexe de considérer la réparation d'un appareil électronique qui ne répond plus à leurs exigences d'utilisation, alors que 45 % optent plutôt pour l'achat d'un appareil neuf. C'est ce que révèle l'enquête NETendances intitulée « Portrait numérique des foyers québécois » publiée aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval.

Plus de la moitié (57 %) des personnes détenant un téléphone intelligent remplacent leur appareil alors qu'il est encore fonctionnel

Si 38 % des internautes changent de téléphone intelligent seulement lorsque leur appareil n'est plus du tout fonctionnel, 57 % ne le laissent pas se rendre jusqu'à ce point, soit parce que l'appareil est remplacé alors qu'il est encore en bon état (8 %) ou que ses performances commencent à décliner (49 %). Quand vient le temps de remplacer leur appareil, 74 % des propriétaires de téléphones intelligents préfèrent s'en procurer un neuf, alors que seulement 20 % optent pour l'achat de seconde main. L'enquête révèle également que la fréquence moyenne de remplacement des téléphones intelligents au Québec est de 4 ans et 1 mois.

Le quart des internautes conservent leurs appareils électroniques même s'ils ne sont plus fonctionnels

Plus de la moitié des internautes (54 %) adoptent le bon réflexe pour la fin de vie de leurs appareils non fonctionnels : les apporter dans un point de dépôt dédié. On constate toutefois que 25 % des internautes gardent leurs appareils électroniques non fonctionnels à domicile. Cette proportion grimpe même à 35 % chez les internautes de 35 à 54 ans, et à 41 % chez les internautes de 18 à 34 ans.

Une relation ambivalente avec les écrans chez les 18-34 ans

Les résultats de l'enquête indiquent que 70 % des internautes de la génération des 18-34 ans estiment passer trop de temps sur les écrans, notamment sur leur téléphone cellulaire, contre seulement 55 % chez l'ensemble des internautes. Quelque 44 % des internautes de cette tranche d'âge souhaiteraient d'ailleurs tenter l'expérience de passer une semaine sans aucun accès à la technologie, contre seulement 16 % des internautes de 55 ans et plus. Plus de 3 jeunes adultes sur 10 (31 %) déclarent même qu'une semaine loin de la technologie leur permettrait de se sentir plus libre.

L'abonnement aux plateformes de visionnement en continu (streaming) atteint un nouveau sommet

Après plusieurs années de stagnation et un déclin en 2023, la part des internautes disposant d'au moins un abonnement à un service de diffusion en continu atteint un nouveau sommet en 2024, à 77 %. Toutes les plateformes sur lesquelles porte l'enquête sont d'ailleurs en croissance, enregistrant des augmentations qui varient entre 3 et 7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Toutefois, seule une faible proportion des personnes abonnées juge ces services indispensables à leur quotidien. À titre d'exemple, seulement 17 % des personnes abonnées à Netflix, 13 % des personnes abonnées à Disney+ et 12 % des personnes abonnées à Amazon Prime ont indiqué ne pas pouvoir se passer de ces services.

À propos de NETendances 2024

L'enquête NETendances brosse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2024 est réalisé grâce au soutien financier d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, de Promutuel Assurance ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créée dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leur personnel dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et, plus globalement, de la société.

