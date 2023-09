Seuils d'immigration : 60 000 immigrants par année pour répondre aux besoins de la société québécoise

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain participait aujourd'hui à la consultation du gouvernement du Québec portant sur les seuils dans le cadre de la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2024-2027.

« La Chambre a rappelé la situation très tendue qui prévaut sur le marché du travail au Québec. Dans tous les domaines, notamment dans les services publics essentiels tels que l'éducation, la santé ou l'administration de la justice, les organisations sont aux prises avec des défis de recrutement qui affectent leur capacité de répondre aux besoins de la population. Les entreprises ne font pas exception. Dans ce contexte, l'immigration est l'un des éléments clés de la solution, tout comme la rétention des travailleurs expérimentés et l'amélioration de la productivité des entreprises. Nous appuyons sans réserve le scénario visant à accueillir 60 000 immigrants par année d'ici trois ans. Nous avons besoin de cette aide », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes convaincus que nous avons la capacité d'accueillir ces immigrants et de les aider à réussir leur intégration. Les organismes terrain ont démontré leur aptitude à accompagner les familles immigrantes lors de leur arrivée et durant leurs premières années au Québec. Nous estimons aussi que nous avons les outils pour répondre aux enjeux périphériques. D'abord, en utilisant judicieusement la plateforme Arrima pour sélectionner des immigrants susceptibles de choisir de s'établir en région ainsi que pour surpondérer le nombre d'immigrants dans des secteurs comme la construction afin de répondre au défi de l'habitation. Ensuite, il faut appuyer massivement et de façon pérenne les organismes terrain actifs en francisation et inciter les grandes entreprises à se responsabiliser davantage vis-à-vis de la francisation de leurs employés », a expliqué Michel Leblanc.

« Nous saluons la proposition d'exclure du calcul des seuils les étudiants internationaux admissibles au PEQ. On estime que le Québec pourra ainsi bénéficier rapidement de l'apport des milliers de talents déjà bien intégrés à notre société. Par ailleurs, l'immigration temporaire occupe une place importante dans les stratégies de recrutement de personnel. C'est un outil essentiel dans un contexte de très forte pression sur les ressources humaines, dans tous les secteurs. Avant d'envisager de réglementer le nombre de travailleurs temporaires, les gouvernements doivent absolument faire la démonstration de leur capacité à améliorer significativement l'efficacité de leurs processus dans la transition vers l'immigration permanente », a poursuivi Michel Leblanc.

« Enfin, nous appuyons les propositions formulées par la FCCQ sur le besoin de développer un tableau de bord pour suivre l'évolution des besoins et des résultats de la stratégie gouvernementale en matière d'immigration. Il sera tout aussi important de bien préciser les éléments qui définissent notre capacité d'accueil. Cette approche basée sur les données doit être au cœur de notre démarche », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]