/R E P R I S E --Avis aux médias - Visite médiatique concernant les services en santé mentale jeunesse offerts dans la région de la Capitale-Nationale/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
08 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une visite médiatique au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagnée du député de Portneuf, Vincent Caron, procédera à une annonce concernant les services en santé mentale jeunesse offerts dans la région de la Capitale-Nationale.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la visite médiatique.
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DATE :
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Le 8 juillet 2026
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HEURE :
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10 h 30
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LIEU :
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St-Raymond*
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*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584
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