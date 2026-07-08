Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Aire ouverte de Portneuf bonifie son offre de services

SAINT-RAYMOND, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes de 12 à 25 ans, le gouvernement du Québec annonce plusieurs améliorations à l'offre de services d'Aire ouverte dans Portneuf.

Ces nouveautés comprennent l'ajout de nouvelles ressources professionnelles dès l'automne, une offre de services bonifiée pendant la période estivale ainsi que la poursuite du mandat d'une agente de liaison sur le territoire. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagné du député de Portneuf, Vincent Caron.

Ces améliorations permettront d'accroître l'accessibilité des services de santé et des services sociaux, de renforcer la présence d'Aire ouverte dans la communauté et d'offrir un accompagnement de proximité adapté à la réalité des jeunes de Portneuf.

Rappelons qu'Aire ouverte offre aux jeunes de 12 à 25 ans des services avec ou sans rendez-vous liés à la santé physique, mentale ou sexuelle et qui permettent de répondre à des besoins liés aux relations avec les autres. Comme partie prenante d'un réseau de services intégrés, Aire Ouverte permet d'aborder aussi des questions liées aux études, au travail, aux finances, à la consommation, etc.

L'équipe multidisciplinaire d'une Aire ouverte est composée principalement de professionnelles et de professionnels en travail social, en psychoéducation, en soins infirmiers et en sexologie ainsi que de pairs aidants jeunesse qui rencontrent les jeunes dans les locaux d'Aire ouverte.

Citations :

« Notre gouvernement poursuit ses efforts pour rapprocher les services des jeunes et mieux répondre à leurs besoins. En bonifiant l'offre de services d'Aire ouverte Portneuf, nous donnons à davantage de jeunes accès à un accompagnement professionnel, accessible et adapté à leur réalité, au moment où ils en ont besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Je me réjouis de ces bonifications apportées à l'offre de services d'Aire ouverte dans Portneuf. Grâce à ces améliorations, davantage de jeunes pourront recevoir un accompagnement de proximité adapté à leurs besoins. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes et leurs familles partout sur notre territoire. Je tiens à saluer l'engagement des équipes et des partenaires qui contribuent chaque jour à soutenir notre jeunesse. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

L'ajout d'une infirmière et d'une travailleuse sociale permettra de bonifier de façon permanente l'offre de services d'Aire ouverte dans Portneuf dès l'automne 2026.

Le maintien et le renforcement de l'offre de services pendant la période estivale permettront aux jeunes d'obtenir plus facilement du soutien et de l'accompagnement adaptés à leurs besoins.

La reconduction du mandat de l'agente de liaison pour les trois prochaines années favorisera le repérage, l'accompagnement et l'orientation des jeunes vers les ressources appropriées partout sur le territoire de Portneuf.

Faits saillants :

Pour prendre rendez-vous dans Portneuf ou pour en apprendre davantage sur les services qui sont offerts à Saint-Raymond et à Donnacona, visitez le site web : Aire ouverte | Aire ouverte.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584