Avis aux médias - Visite médiatique concernant les services en santé mentale jeunesse offerts dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une visite médiatique au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagnée du député de Portneuf, Vincent Caron, procédera à une annonce concernant les services en santé mentale jeunesse offerts dans la région de la Capitale-Nationale.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la visite médiatique.

DATE : Le 8 juillet 2026



HEURE : 10 h 00



LIEU : St-Raymond*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584