Lutte contre l'itinérance en Outaouais - Soutenir la stabilité résidentielle de 50 ménages et ajouter cinq places d'Urgence Dépendance

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Afin d'agir rapidement auprès de personnes en situation de vulnérabilité de l'Outaouais, 50 personnes ou ménages seront accompagnés et jumelés à des unités de logement dans le cadre du Programme de supplément au loyer Québec, catégorie prévention (PSL-P). De plus, le service Urgence Dépendance (UD) sera rehaussé de cinq lits supplémentaires, qui s'ajouteront aux cinq lits actuellement financés dans le cadre du Programme sur l'Usage et les Dépendances aux Substances (PUDS).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, en compagnie de son adjointe gouvernementale, Valérie Schmaltz, et de la députée de Hull, Suzanne Tremblay.

Logements subventionnés

Concrètement, le PSL-P permet de transformer un logement en logement subventionné lorsqu'un ménage fait face à un risque imminent de perdre son habitation. Il peut aussi aider la personne à déménager dans un logement approprié à ses besoins en lui évitant un passage à la rue.

La personne peut ainsi demeurer chez elle en consacrant seulement 25 % de son revenu à son loyer, tout en bénéficiant d'un accompagnement adapté pour stabiliser sa situation. Cette initiative mise sur une intervention précoce pour éviter les expulsions et les ruptures de parcours résidentiels, en offrant à la fois un soutien financier et un accompagnement personnalisé.

Urgence Dépendance

L'UD a pour sa part mission d'accueillir, d'évaluer et d'orienter des adultes de 18 ans et plus en situation de crise aiguë liée à la consommation de substances psychoactives, la pratique des jeux de hasard et d'argent ou l'utilisation problématique d'internet (UPI). L'offre de services de l'UD est ancrée dans une intervention biopsychosociale immédiate ainsi qu'une surveillance infirmière disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Citations :

« Notre objectif en matière de lutte contre l'itinérance est d'intervenir le plus en amont possible, notamment afin de mieux accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et leur assurer une stabilité durable. Ces deux mesures permettent d'agir concrètement pour éviter que des personnes se retrouvent à la rue, et faire en sorte qu'elles reçoivent le bon soutien, au bon moment, dans leur communauté. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Cette bonification de l'accès aux deux services va faire une réelle différence sur le terrain. Cela fait aussi partie de différentes mesures mises en place qui vont permettre de mieux accompagner les personnes qui ont des enjeux de dépendance à surmonter. Ces deux mesures contribueront à éviter des situations d'itinérance et à favoriser le maintien des personnes à risque de désaffiliation sociale dans la communauté. »

Valérie Schmaltz, adjointe gouvernementale du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance et députée de Vimont

« Cette annonce répond à des besoins bien réels dans notre communauté. En ajoutant 50 unités de supplément au loyer en prévention avec accompagnement et en bonifiant les services en dépendance, nous offrons à des personnes en situation de vulnérabilité des solutions concrètes pour retrouver de la stabilité, préserver leur logement ou amorcer un parcours de rétablissement. Cet investissement aura des retombées directes et positives pour la population de notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

Faits saillants :

Cette annonce s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées récemment par le gouvernement Fréchette pour freiner l'itinérance.

Les unités associées au PSL-P annoncées découlent des 1 000 unités de logement qui seront financées sur trois ans dans le cadre de ce programme. En 2026-2027, outre l'Outaouais, la répartition du financement pour l'accompagnement est la suivante :

Montréal : 150 logements;



Capitale-Nationale : 50 logements;



Autres régions : 250 logements.

Rappelons que le PUDS est un programme de financement fédéral non récurrent qui regroupe une vaste gamme d'initiatives novatrices et fondées sur des données probantes en matière de prévention de l'usage des substances, de réduction des méfaits et de traitement à la grandeur du pays. Ces initiatives couvrent un large éventail de substances psychoactives licites ou illicites, dont les opioïdes, l'alcool, le cannabis, les stimulants et les médicaments d'ordonnance, à l'échelle communautaire, régionale et nationale.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584