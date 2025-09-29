SERVICES ESSENTIELS ET CONFLITS DE TRAVAIL : LA POPULATION QUÉBÉCOISE VEUT UN VRAI ÉQUILIBRE

LE CPQ L'ENTEND, QU'EN EST-IL DES SYNDICATS?

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage Léger sur la perception des Québécoises et des Québécois face aux syndicats et aux conflits de travail. Le message est clair : la population appelle à une adaptation des pratiques et des lois du travail aux nouvelles réalités économiques et sociales.

Parmi les faits saillants :

Plus de la moitié (52 %) jugent que les conflits de travail ont surtout des impacts négatifs pour la société ;

Près d'un Québécois sur trois (29 %) souhaite la modernisation des lois encadrant les relations de travail, et 28 % aimeraient même qu'elles soient renforcées pour protéger davantage les services à la population ;

59 % des répondants considèrent les syndicats comme utiles, mais 29 % estiment que leurs revendications sont souvent excessives ou déconnectées des réalités.

Avec une dégradation marquée du climat social et de l'environnement d'affaires dans les dernières années, il est impératif que le patronat puisse se rasseoir avec les syndicats dans un dialogue social constructif, avec la volonté réelle d'œuvrer pour redresser la barre et d'assurer la prospérité du Québec.

« Les syndicats reconnaissent eux-mêmes le besoin de moderniser leurs méthodes. Nous croyons que les états généraux qu'ils mèneront jusqu'en 2026 représentent une occasion unique de réfléchir collectivement à l'avenir du dialogue social. Mais pour cela, il faut que les syndicats aillent au bout de leur promesse et partagent clairement leurs constats et leurs pistes d'action. La population le confirme : il est temps de travailler à des solutions adaptées aux réalités du marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Le patronat s'est modernisé au cours des ans. Nous avons besoin d'un syndicalisme ouvert et pragmatique, capable de bâtir avec nous des relations de travail porteuses pour l'ensemble du Québec », a déclaré Marie-Claude Perreault, PDG par intérim du CPQ.

Le CPQ souligne au passage la nécessité du projet de loi 89, dont l'entrée en vigueur se fera prochainement. En réaffirmant le droit fondamental des citoyens à recevoir les services essentiels auxquels ils ont droit, cette nouvelle législation répond directement aux préoccupations exprimées par la population dans le sondage.

« Le projet de loi 89 constitue une réponse claire aux attentes des Québécois, qui veulent un juste équilibre entre la liberté syndicale et la continuité des services essentiels », a ajouté Me Perreault.

Le CPQ réaffirme son engagement à défendre des relations de travail équilibrées, modernes et respectueuses de l'intérêt des entreprises, et de la population québécoise.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. https://www.cpq.qc.ca/

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825