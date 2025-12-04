MISSION COMMERCIALE À MEXICO - LE MEXIQUE, NOUVEAU TERRAIN DE JEU STRATÉGIQUE POUR LE QUÉBEC

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dresse un bilan très positif de sa participation à la mission économique menée à Mexico par l'honorable Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne.

La délégation pouvait compter sur Michelle Llambías Meunier, présidente et cheffe de la direction, et Norma Kozhaya, première vice-présidente et économiste en chef du CPQ. Comme seules représentantes québécoises au sein de la mission, elles ont pu partager les intérêts des employeurs du Québec.

Un marché stratégique, mais sous-exploité

Rencontres avec des acteurs économiques mexicains, échanges avec des entreprises québécoises implantées sur place, discussions approfondies avec des représentants institutionnels et homologues canadiens : le Québec a une place à prendre au Mexique, et celle-ci peut être beaucoup plus grande.

Aujourd'hui, environ 600 entreprises québécoises sont actives au Mexique, et une centaine y sont physiquement implantées, révélant à la fois une présence significative et un important potentiel.

« Le Canada a historiquement concentré ses efforts sur la relation avec les États-Unis. Dans un contexte de tensions commerciales et de négociations complexes avec l'administration Trump, le Mexique s'impose comme un marché naturel pour diversifier nos échanges et renforcer nos chaînes d'approvisionnement », déclare Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

Des secteurs où le Québec peut gagner

La mission a permis de confirmer un fort intérêt mexicain pour l'expertise québécoise dans plusieurs secteurs clés : manufacturier de pointe, aérospatiale, sécurité, industries créatives et culturelles, technologies vertes et agroalimentaire; tous des secteurs stratégiques où le Québec se démarque déjà à l'international et dont le CPQ estime qu'ils doivent être au cœur de la prochaine phase de développement des relations économiques avec le Mexique.

Défis réels, potentiel immense

Parmi les défis identifiés, on retrouve notamment : complexité et manque de clarté réglementaire, connaissance du marché et réseaux d'affaires insuffisants pour plusieurs PME et défis logistiques. Ces obstacles existent, mais le contexte actuel est favorable à une meilleure coordination entre les gouvernements et les entreprises.

« Le Mexique est un partenaire commercial avec qui le Québec gagnerait à renforcer ses liens. Nous devons accroître les exportations vers le Mexique et s'ouvrir à des investissements. Nos entreprises ont des atouts considérables et le marché mexicain envoie un signal clair d'ouverture au renforcement de la relation entre nos deux économies », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Pour le CPQ, cette mission marque un jalon essentiel : accroître la place du Mexique dans la stratégie internationale des entreprises québécoises.

