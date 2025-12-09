PROJET DE LOI Q-5 : ACCÉLÉRER LES PROJETS STRATÉGIQUES SANS COMPROMETTRE LA RIGUEUR

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement l'objectif du projet de loi Q-5, Loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale.

Dans un contexte où le Québec doit rapidement accroître sa capacité énergétique, développer ses infrastructures stratégiques et renforcer son autonomie industrielle, réduire les délais administratifs constitue une condition essentielle à l'attraction d'investissements majeurs et à la création d'emplois de qualité pour toutes les régions. La réussite du projet de loi reposera toutefois sur une mise en œuvre rigoureuse, transparente et prévisible.

« Il faut faire avancer plus vite les projets porteurs pour la prospérité et la résilience du Québec, tout en assurant un haut niveau de responsabilité économique, sociale et environnementale », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

« Accélérer les autorisations ne doit en aucun cas se traduire par un contournement des normes, mais plutôt par une meilleure coordination gouvernementale, davantage de clarté réglementaire et une consultation efficace des acteurs concernés, incluant les communautés locales et autochtones », ajoute Mme LLambías Meunier.

