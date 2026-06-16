Services en réadaptation comportementale - Québec inaugure une nouvelle unité pour les jeunes autistes ou ceux présentant une déficience à Saint-Damien-de-Buckland

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Une nouvelle unité de réadaptation comportementale intensive (URCI) destinée aux jeunes autistes ou à ceux présentant une déficience a été inaugurée aujourd'hui à Saint-Damien-de-Buckland, sur le territoire de Santé Québec Chaudière-Appalaches. Elle a bénéficié d'un financement gouvernemental de près de 2 millions $.

L'évènement a été souligné par le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.

De gauche à droite : Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien de Buckland, Julie Duhaime, chef en réadaptation, Marco Bélanger, président-directeur-général, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Carolyne Delisle, coordonnatrice en réadaptation, Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, Lucie Dubé, chef en réadaptation, Guillaume Couillard, directeur adjoint des services techniques, Isabelle Paré, directrice des programmes en déficience, autisme et réadaptation et Annie Bernier du comité des usagers.

Située dans la Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, cette nouvelle unité peut accueillir jusqu'à neuf jeunes présentant une déficience intellectuelle, de l'autisme ou une déficience physique, en plus de présenter une problématique de comportement. Elle s'inscrit dans un changement de vision et une approche préventive de la gestion des problématiques comportementales en parfaite cohérence avec les orientations ministérielles.

Ce projet, issu d'un appel d'intérêts, répond à un besoin bien réel du milieu. Il témoigne de la volonté d'offrir des services intensifs à des enfants et à des jeunes qui risquent de devoir changer de milieu de vie ou ayant déjà vécu de tels changements, comme le domicile familial, le milieu scolaire ou les ressources en hébergement.

Les jeunes et les enfants qui y sont hébergés reçoivent des interventions spécialisées et personnalisées, de façon intensive, sur une courte durée, soit sur une période estimée entre trois et six mois. Ces interventions visent à diminuer les comportements qui entravent leur pleine participation sociale, éviter l'épuisement des milieux familiaux et faire en sorte que le jeune puisse se développer de façon optimale, avec tous les outils nécessaires, et réintégrer ses milieux de vie dans sa communauté.

Citations :

« Je me réjouis de l'ouverture de cette unité en Chaudière-Appalaches, qui vient bonifier notre offre de services pour les jeunes vivant avec des troubles du comportement. L'an dernier, j'ai d'ailleurs envoyé une directive pour que les enfants avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme cessent d'être envoyés en centre de réadaptation jeunesse. L'approche spécialisée et intensive de l'URCI permettra d'intervenir plus rapidement et plus efficacement, tout en soutenant les familles. Notre objectif est de permettre à ces jeunes de retrouver leur équilibre et de reprendre pleinement leur place dans leur milieu de vie. Je remercie tous les partenaires qui contribuent à la mise en place de cette unité et j'invite les familles à ne pas hésiter à demander de l'aide. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« L'implantation de cette unité à Saint-Damien-de-Buckland est une excellente nouvelle pour les familles de Bellechasse et de toute la région. Elle offre un environnement adapté et rassurant pour des jeunes qui vivent un déséquilibre dû à des troubles graves de comportement, tout en soutenant concrètement leurs proches et les intervenants du milieu. Je suis très fière que ce projet porteur se concrétise chez nous. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, leader parlementaire adjointe du gouvernement et membre du Bureau de l'Assemblée nationale

« L'ouverture de cette unité est une réponse concrète à des besoins bien présents dans nos communautés. Elle permettra d'offrir un encadrement spécialisé à des jeunes qui vivent des situations complexes, tout en soutenant activement leurs familles et les milieux qui les accompagnent au quotidien. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons assurer des services mieux adaptés et durables. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

« L'ajout d'une unité de réadaptation comportementale intensive à Saint-Damien-de-Buckland est une très bonne nouvelle pour notre région. Cette unité vient bonifier l'offre de services de santé et de services sociaux en Chaudière-Appalaches afin de combler un réel besoin chez les jeunes et les familles. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac

« C'est avec fierté que nous inaugurons cette ressource d'hébergement qui constitue une solution concrète en soutien aux familles de notre région. Les enfants bénéficient d'un accompagnement spécialisé, et leurs parents reçoivent un appui précieux au quotidien. Ce projet est un véritable levier pour notre communauté. »

Marco Bélanger, PDG de Santé Québec Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Rappelons que les équipes de l'URCI permettront d'assurer des services multidisciplinaires d'intensité requise. Elles auront pour objectifs de stabiliser le comportement, consolider et développer les compétences des jeunes et soutenir la famille, les proches et les partenaires devant la problématique comportementale pour, ultimement, permettre le retour durable du jeune au sein de ses milieux de vie.

Rappelons que Santé Québec Chaudière-Appalaches a complété cet investissement avec une contribution de 600 000 $.

On y trouve du personnel spécialisé en réadaptation, en soins infirmiers, mais également des auxiliaires en santé et services sociaux, des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée ainsi que des agents et agentes d'intervention et des psychoéducateurs et psychoéducatrices.

La Maison mère des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours constitue un atout important en raison de ses installations déjà adaptées, de ses espaces vastes et de son environnement naturel et communautaire propice à l'intégration sociale et à la généralisation des acquis.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584