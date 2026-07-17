Québec investit 490 000 $ pour améliorer l'accès aux services destinés aux enfants présentant des défis de développement sur la Côte-Nord

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Afin d'améliorer l'accès aux services professionnels destinés aux enfants présentant des défis de développement et de réduire les délais d'attente pour les familles de la Côte-Nord, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 490 000 $. Cette somme permettra d'accroître l'accessibilité des services destinés aux enfants présentant des défis de développement dans la région et de soutenir les objectifs gouvernementaux en matière d'intervention précoce, de prévention et de continuité des services.

C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, en compagnie de son adjointe parlementaire pour le volet protection de la jeunesse, Marilyne Picard, et de l'adjoint gouvernemental régional pour la Côte-Nord du ministre délégué aux Régions et député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Dans un contexte où le programme Agir tôt favorise un repérage plus précoce des défis de développement chez les enfants, les besoins en évaluation et en intervention continuent de croître. Ce financement contribuera à offrir un accès plus rapide, continu et équitable aux services afin de maximiser les bénéfices pour le développement des enfants et de réduire l'incertitude vécue par les familles.

L'investissement permettra notamment de renforcer les services en langage, en développement global et en interaction sociale, tout en favorisant une meilleure continuité des services de la petite enfance jusqu'à l'âge scolaire. Il soutiendra également les efforts des régions pour répondre plus efficacement aux besoins des familles.

Citations :

« Plus nous intervenons tôt auprès des enfants présentant des défis de développement, plus nous augmentons leurs chances d'atteindre leur plein potentiel. Cet investissement permettra à davantage de familles d'obtenir rapidement les services dont elles ont besoin et contribuera à offrir des trajectoires de services mieux adaptées à la réalité des enfants. Il nous permettra également de renforcer l'attraction et la rétention de professionnelles et de professionnels spécialisés, particulièrement dans les régions où les besoins sont importants, afin d'assurer une amélioration durable de l'accessibilité et de la qualité des services offerts aux jeunes enfants et à leurs familles. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Je me réjouis de ce financement supplémentaire, qui favorisera le repérage précoce et l'accès rapide aux services, deux éléments déterminants pour le développement des enfants. Cet investissement permettra de mieux soutenir les familles et les équipes qui les accompagnent au quotidien, tout en renforçant la continuité des services offerts aux jeunes Québécois et Québécoises. Je tiens également à saluer l'engagement des équipes et des partenaires qui contribuent chaque jour à soutenir notre jeunesse. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

« Les besoins sont bien réels dans les régions comme la Côte-Nord, où l'accès aux ressources spécialisées représente souvent un défi supplémentaire. Cet investissement contribuera à améliorer concrètement les services offerts aux enfants et à leurs familles, tout en renforçant notre capacité d'attirer et de retenir les professionnels et professionnelles dont nous avons besoin. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental régional pour la Côte-Nord du ministre délégué aux Régions et député de René-Lévesque

Faits saillants :

Concrètement, les sommes annoncées permettront notamment : de réduire les délais d'accès aux services en langage, en développement global et en interaction sociale; de diminuer le nombre d'enfants en attente de services ainsi que la durée moyenne d'attente; d'améliorer la fluidité des trajectoires cliniques afin d'orienter les enfants vers le bon service au bon moment; d'offrir un soutien adapté aux différentes étapes du développement de l'enfant, incluant l'âge scolaire; de favoriser le recours aux interventions virtuelles, à la téléconsultation ainsi qu'au soutien des organismes communautaires et des partenaires intersectoriels;

Cette somme soutiendra également les efforts régionaux visant à attirer et à retenir des professionnelles et des professionnels spécialisés et à offrir aux familles un accès plus rapide et mieux adapté aux services dont elles ont besoin.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584