Projet de loi no 23 - Le gouvernement Fréchette annonce près de 26 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre des nouvelles mesures visant à mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Afin d'assurer la mise en œuvre concrète des mesures prévues au projet de loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui, le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui un investissement de près de 26 millions de dollars pour les trois prochaines années.

C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant.

Cet investissement permettra de soutenir la mise en place progressive de plusieurs mesures découlant du projet de loi déposé en mars dernier par la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger. Ce dernier a été sanctionné le 12 juin dernier à l'Assemblée nationale, transformant en profondeur les manières de prévenir, d'intervenir et de protéger les personnes présentant une altération de leur état mental, quelle qu'en soit la cause, et de renforcer la collaboration entre les réseaux de la santé et des services sociaux, de la sécurité publique et de la justice.

Les sommes annoncées serviront notamment à soutenir l'adaptation des formations liées à l'application des nouvelles dispositions législatives, à consolider les équipes mixtes et les services d'aide en situation de crise, à améliorer l'accompagnement des personnes dans la compréhension et l'exercice de leurs droits et recours ainsi qu'à favoriser une meilleure coordination des interventions entre les différents partenaires concernés. Elles serviront également à la consolidation des centres de crise en Abitibi-Témiscamingue et dans les Hautes-Laurentides ainsi qu'au déploiement des intervenantes et des intervenants de crise pour les familles et les proches en situation où il existe un danger en santé mentale.

Citation :

« Notre gouvernement est en action. Après la modernisation du cadre législatif, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape en investissant pour assurer la mise en œuvre concrète des mesures sur le terrain. Les sommes annoncées permettront de donner aux intervenantes et aux intervenants les outils, les formations et les ressources nécessaires pour agir plus tôt, mieux accompagner les personnes présentant une altération de leur état mental et soutenir leurs proches. Cet investissement contribuera à offrir des services plus humains et accessibles et mieux coordonnés, tout en favorisant un juste équilibre entre le respect des droits des personnes et leur sécurité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Faits saillants :

Selon les prévisions financières, 2,9 millions de dollars seront investis en 2026-2027, 9,3 millions de dollars en 2027-2028 et 13,7 millions de dollars en 2028-2029, pour un total de près de 26 millions de dollars sur trois ans.

Le financement permettra notamment de soutenir les services d'aide en situation de crise et les équipes mixtes.

Les investissements soutiendront également la formation des intervenantes et des intervenants, le rehaussement des services Info-Social, l'accompagnement des personnes dans l'exercice de leurs droits ainsi que la mise en place d'un processus d'action concertée.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584