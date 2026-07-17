Santé mentale, itinérance et dépendance - Le gouvernement Fréchette soutient l'ouverture de plusieurs ressources d'hébergement transitoire au Québec grâce à un nouveau financement

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Afin de mieux répondre à la crise de l'itinérance et de faire face aux enjeux en santé mentale, le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, a souligné aujourd'hui un financement qui servira à soutenir l'implantation du Programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale et dépendance (PRISMD) dans plusieurs régions.

Cette initiative s'inscrit dans la vision et les orientations du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 et du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, qui visent à offrir un soutien personnalisé aux personnes en situation d'itinérance et ayant des problématiques de santé mentale et de dépendance.

Ces projets, rendus possibles grâce à la collaboration de Santé Québec et de ses établissements concernés et des organismes communautaires locaux, viseront à offrir des services intégrés et adaptés aux réalités complexes des personnes en situation d'itinérance présentant un trouble de santé mentale grave ou de dépendance, avec ou sans troubles concomitants.

Les établissements financés sont :

Santé Québec Ouest-de-l'Île-de-Montréal : 250 000 $ pour la consolidation de sites montréalais;

Santé Québec Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal - Universitaire : 500 000 $ pour la consolidation de sites montréalais;

Santé Québec Laurentides : 400 000 $ pour un organisme de Saint-Jérôme;

Santé Québec Montérégie-Est : 650 000 $ pour deux organismes de Longueuil.

PRISMD offre un accès à un milieu de vie structuré ainsi qu'à des services adaptés pour assurer des soins médicaux, des soins infirmiers et des services psychosociaux à une population en situation de vulnérabilité. Ce soutien contribue à favoriser une transition vers un logement stable et un véritable cheminement de rétablissement pour les clientèles vulnérables, tout en travaillant sur les troubles de santé mentale et les troubles de l'usage de substances.

Citations :

« En soutenant des initiatives comme celles-ci, nous nous donnons les moyens d'agir concrètement pour réduire l'itinérance. Ces projets témoignent de la force de la collaboration entre les partenaires du milieu et de notre volonté commune d'offrir des solutions adaptées aux besoins des personnes les plus vulnérables. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les organisations et équipes qui contribuent à faire une réelle différence dans leur communauté. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Les ressources soutenues aujourd'hui permettront d'offrir un accompagnement concret et humain à des personnes qui vivent souvent des réalités très complexes. En renforçant l'accès à un hébergement transitoire jumelé à des services de santé mentale et de dépendance, nous posons un geste important pour favoriser la stabilité résidentielle, le rétablissement et la réintégration sociale des personnes les plus vulnérables. C'est en travaillant avec les organismes du milieu et nos partenaires sur le terrain que nous pourrons poursuivre nos efforts pour prévenir et réduire l'itinérance partout au Québec. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont et adjointe gouvernementale du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Faits saillants :

PRISMD offre de l'hébergement aux personnes admissibles pour une durée moyenne de trois mois et un suivi par les partenaires de santé et de services sociaux.

Ce modèle est déjà mis en place à Montréal, à Québec et à Sherbrooke, notamment, dans le cadre de plusieurs initiatives portées par des organismes communautaires reconnus, contribuant à une offre diversifiée et adaptée aux besoins des différentes clientèles.

Les données indiquent qu'entre 63 % et 81 % des individus sont encore en logement un an après avoir terminé le programme. Cette stabilité résidentielle s'accompagne également d'améliorations sur le plan de la qualité de vie.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584