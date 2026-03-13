Services de soutien à domicile - Québec souligne le lancement du projet vitrine EÉSAD à Belœil

BELŒIL, QC , le 13 mars 2026 /CNW/ - Afin de mieux soutenir le virage majeur vers le soutien à domicile des personnes aînées et des personnes en situation d'incapacité et d'offrir un appui accru aux personnes proches aidantes, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) met en œuvre un projet vitrine porté par l'entreprise d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) Aide-Atout. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la révision du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).

La ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, accompagnée du ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, a souligné cette belle initiative lors d'une visite dans la région.

Ce projet vitrine vise l'intégration au PEFSAD de services d'assistance personnelle et de répit aux personnes proches aidantes afin de permettre aux usagères et usagers de bénéficier d'une tarification adaptée à leur capacité pour des services offerts par une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Cette nouvelle offre de services s'ajoute à ceux actuellement fournis avec une exonération financière dans le cadre du PEFSAD, comprenant les services d'aide domestique, notamment l'entretien ménager léger et lourd, la lessive, la préparation de repas sans diète et l'approvisionnement pour les courses.

Citations :

« L'amélioration de l'accès aux services de soutien à domicile est une priorité pour notre gouvernement et de notre nouvelle politique Mieux chez soi. Avec ce projet vitrine, nous pouvons rejoindre des personnes qui ne sont pas encore connues ou prises en charge par le réseau de la santé et qui ont besoin de soutien. En permettant à la population de contacter directement l'organisme pour obtenir des services d'assistance personnelle ou du répit, nous réduisons les délais d'accès. C'est une façon concrète d'agir plus rapidement, de prévenir la détérioration de l'état de santé et d'offrir des services de qualité, directement dans la communauté. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le projet vitrine EÉSAD à Belœil est une très bonne nouvelle pour notre région. En facilitant l'accès rapide à des services d'assistance personnelle et de répit, nous répondons réellement aux besoins du terrain. Je suis fier de voir Belœil parmi les milieux qui innovent pour améliorer la qualité de vie de nos aînés et de toutes les personnes qui ont besoin d'un soutien ponctuel ou temporaire. Je remercie toutes les intervenantes et les intervenants dont le travail de proximité fait une différence chaque jour. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes

« Le choix de la Coopérative Aide-Atout pour porter ce projet vitrine à Belœil est le reflet de ce que les EÉSAD incarnent depuis près de 30 ans : un engagement profond envers leur communauté et une capacité réelle à innover au service des personnes aînées et proches aidantes. Administrées par et pour les usagers et usagères et véritablement ancrées dans les communautés qu'elles servent, les EÉSAD sont au plus près des besoins réels des personnes. En intégrant des services d'assistance personnelle et de répit au PEFSAD, ce projet illustre concrètement la pertinence et la force de l'économie sociale comme levier de solutions durables et humaines. Avec Rimouski, Alma et maintenant Belœil, les EÉSAD démontrent qu'elles sont prêtes à relever les défis du grand virage vers le soutien à domicile, et ce, aux côtés du gouvernement du Québec. C'est une immense fierté pour l'ensemble des membres du Réseau de coopération des EÉSAD. »

J. Benoit Caron, directeur général, Réseau de coopération des EÉSAD

« C'est un honneur pour notre coopérative d'avoir été choisie pour piloter ce projet vitrine et d'être à l'avant-garde d'un déploiement qui pourrait transformer l'offre de services à domicile partout au Québec. Concrètement, bonifier le PEFSAD, c'est permettre à des personnes aînées et proches aidantes de recevoir de l'aide plus rapidement, sans barrières administratives, directement dans leur milieu de vie. Pour la Coopérative Aide Atout, c'est la preuve que l'économie sociale est bien ancrée dans notre communauté : c'est un modèle efficace, capable de répondre agilement aux défis les plus concrets de notre système de santé. Nous sommes fiers de montrer la voie vers un maintien à domicile plus humain, accessible et durable. »

Valérie Morier, directrice générale, Coopérative Aide Atout

Faits saillants :

Rappelons que le projet de Belœil est l'un des trois projets vitrines actuellement déployés au Québec, avec ceux de Rimouski et d'Alma. Ces initiatives permettront d'expérimenter de nouvelles approches afin de répondre aux besoins croissants en matière de soutien à domicile en mettant à contribution les entreprises d'économie sociale.

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile jouent un rôle clé dans l'offre de services de proximité. À l'échelle du Québec, elles desservent près de 110 000 usagères et usagers et offrent environ 7 millions d'heures de service grâce à l'engagement de près de 10 000 aides à domicile.

En mettant en place ces projets vitrines, le gouvernement du Québec souhaite mieux adapter l'offre de service à la réalité des milieux et soutenir l'évolution du soutien à domicile partout au Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Emmanuella S. Proulx, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 367 990-188