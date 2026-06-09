Services de santé Medavie reçoit deux prix d'excellence nationaux des Chefs paramédics du Canada

TORONTO, le 9 juin 2026 /CNW/ - L'équipe des Opérations de Services de santé Medavie (SSM) est fière d'annoncer que deux programmes novateurs de soins communautaires se sont distingués sur la scène nationale dans le cadre des Prix d'excellence 2026 des Chefs paramédics du Canada (CPC).

Remis lors du Sommet des CPC à Calgary le 4 juin dernier, ces prix célèbrent le leadership, l'innovation, la collaboration et l'excellence en paramédecine communautaire et en soins de santé mobiles intégrés partout au Canada.

Le service mobile d'intervention en santé mentale de l'Île-du-Prince-Édouard a remporté le prix d'excellence des CPC dans la catégorie des initiatives axées sur la clientèle, tandis que le programme Pathway2Care (P2C) de Chatham-Kent EMS s'est vu remettre le prix d'excellence des CPC dans la catégorie de l'innovation en matière de traitements et de technologie.

« Ces prix sont un immense honneur et témoignent du dévouement, de la compassion et de l'esprit d'innovation dont nos équipes et nos partenaires font preuve chaque jour, déclare Erik Sande, président de Services de santé Medavie. Ces deux programmes sont un exemple de ce que l'on peut accomplir lorsque les fournisseurs de soins de santé et les organismes communautaires s'unissent autour d'un engagement commun à améliorer la santé des patients, des patientes et des collectivités. »

Le service mobile d'intervention en santé mentale de l'Île-du-Prince-Édouard est un programme de portée provinciale qui fournit des services rapides d'intervention et de soutien aux insulaires en situation de crise de santé mentale. En se déplaçant dans les domiciles et les collectivités, son équipe offre à la population des soins opportuns et bienveillants dans le cadre le plus approprié, tout en accroissant l'accès aux services de santé mentale partout dans la province.



Depuis 2022, le service mobile d'intervention en santé mentale de l'Î.-P.-É. a pris beaucoup d'expansion. En 2025 seulement, son équipe a traité 11 597 appels à la ligne d'accès et effectué 8 895 interventions de télésanté. Grâce à ces soins coordonnés, le nombre annuel d'interventions mobiles en santé mentale d'urgence a augmenté de 407 à 1 313, ce qui a contribué à une réduction des cas non essentiels d'appels au 911, de visites à l'urgence et d'admissions à l'hôpital.

« Cette distinction est tout à l'honneur de l'incroyable équipe du programme et des nombreux partenaires qui ont participé à sa création et à son soutien, affirme Matt Spidel, directeur régional des opérations pour l'Île-du-Prince-Édouard, Services de santé Medavie. Le travail accompli chaque jour par cette équipe change des vies et fait en sorte que les insulaires en crise de santé mentale sont traités avec dignité et empathie, selon une approche de soins centrés sur la personne. »

Pathway2Care est un programme collaboratif d'action sociale qui offre du soutien aux personnes sans-abri de 16 ans et plus à Chatham-Kent, en Ontario. Le programme cherche à améliorer leur santé et leur situation sociale en s'appuyant sur une approche coordonnée, en aidant les gens à s'orienter dans le système de santé, en facilitant les transitions de l'hôpital à la collectivité et en misant sur de solides partenariats intersectoriels.



Dans ses deux premières années d'activité, Pathway2Care a réalisé 955 évaluations de patients et patientes en se rendant dans les collectivités et les campements, a réduit de 77 % le recours au 911 parmi sa clientèle, a évité 132 visites non essentielles à l'urgence, et a aidé des gens à trouver un logement, des soins de santé et des services sociaux en les aiguillant à 292 reprises vers des agences partenaires.

« Pathway2Care repose sur la collaboration, la confiance et un engagement commun à soutenir les membres les plus vulnérables de la collectivité, précise Peter Morassutti, directeur général et chef des services paramédicaux, Chatham-Kent EMS. Ce prix souligne le dévouement de tous les partenaires du programme et ses retombées considérables à Chatham-Kent. »

Ces prix réaffirment le leadership national de Services de santé Medavie en matière de soins de santé mobiles intégrés et de paramédecine communautaire, et soulignent l'engagement continu de l'organisation à adopter des approches de soins novatrices et axées sur la personne.

James Orchard, directeur général à Island EMS, et Tiina Kaldma, responsable des solutions mobiles intégrées à Chatham-Kent EMS, ont accepté les prix au nom de leurs équipes et de leurs partenaires lors du Sommet des CPC.

SOURCE Medavie

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