Medavie annonce un engagement financier pluriannuel à l'appui de la santé mentale des jeunes trans

HALIFAX, NS, le 17 juin 2026 /CNW/ - Partout au Canada, les soins d'affirmation de genre continuent de faire la manchette et de susciter un dialogue autour de la question des soins inclusifs fondés sur les données probantes. À Medavie nous croyons que l'accès à des soins favorisant la dignité, le bien-être et la santé ne devrait jamais être remis en question - particulièrement pour les personnes qui sont trop souvent déjà confrontées à des obstacles dans le système de soins de santé.

Partenaire de solutions de santé à but non lucratif, Medavie accorde depuis longtemps une place importante à l'expansion de l'accès aux soins inclusifs par l'entremise de ses régimes d'assurance, de ses investissements et de ses politiques. En 2021, il est devenu l'un des premiers principaux assureurs au pays à lancer une couverture de l'affirmation de genre qui offre un soutien financier pour les opérations et les traitements non admissibles aux régimes d'assurance maladie provinciaux.

Cependant, une couverture à elle seule ne peut combler tous les besoins. Sans soutien émotionnel, sans lien communautaire et sans l'appui de personnes ayant vécu un parcours semblable, de nombreuses personnes ont de la difficulté à s'orienter dans la démarche de soins.

Aujourd'hui, Medavie a le plaisir d'annoncer le nouvel engagement pluriannuel de la Fondation Medavie envers Trans Wellness Ontario (TWO), qui vient renforcer un partenariat ayant déjà eu un effet significatif dans la vie de personnes trans et de diverses identités de genre partout dans la région. Ce soutien financier accru aidera TWO à continuer d'offrir un espace sûr, des services de counseling, du soutien par les pairs ainsi que des programmes dirigés par des personnes ayant un vécu expérientiel - autant d'éléments essentiels qui, jumelés à la couverture des soins médicaux fournie par Medavie, aideront les personnes qui en ont besoin à bâtir les relations de confiance nécessaires à l'accès aux soins.

« La communauté, la sécurité et le soutien émotionnel dont les jeunes trans et non binaires ont besoin peuvent être trouvés dans un milieu sûr, encadré par des pairs de confiance, explique Juliana Simon, directrice des services communautaires et travailleuse sociale autorisée. La Fondation Medavie s'est donnée comme mandat d'appuyer la santé mentale des jeunes et c'est un véritable honneur qu'elle soutienne notre travail quotidien, particulièrement dans le contexte actuel où l'appui des institutions est crucial pour l'existence des soins d'affirmation de genre. »

Soins fondés sur les données probantes et soutien à l'écoute de la communauté

Au Canada, les principales associations médicales - y compris la Société canadienne de pédiatrie et l'Association médicale canadienne - jugent que les soins d'affirmation de genre sont sûrs, appropriés et fondés sur des données probantes lorsque cette démarche est suivie en collaboration avec la famille et les professionnels et professionnelles de la santé.

Toutefois, les études et l'expérience des membres de la communauté démontrent également que les meilleurs résultats surviennent lorsque la personne a accès non seulement à des soins médicaux, mais aussi à des espaces sûrs, qui encouragent l'affirmation de genre. Ce soutien à deux volets est à la base de l'approche de Medavie. Medavie offre la couverture médicale alors que la Fondation Medavie et ses partenaires comme TWO veillent à ce que les gens puissent accéder à des programmes communautaires, à du mentorat et à du soutien par les pairs et tisser des liens dans leur collectivité.

Medavie et la Fondation Medavie ont une mission commune : améliorer le bien-être de la population canadienne. L'évolution de notre partenariat avec TWO, maintenant consolidé par un engagement pluriannuel, s'inscrit dans cette mission.

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire de confiance en solutions de santé et un chef de file novateur qui allie prestation de soins de santé, gestion de régimes d'assurance, gestion de la santé et soins primaires. Appuyée par son équipe de plus de 10 000 professionnels et professionnelles d'un océan à l'autre, cette organisation s'efforce d'améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie agit comme assureur soins de santé privé tout-en-un, administrateur de programmes de santé publics et principal fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, en plus d'offrir des solutions en soins de santé primaires, en santé communautaire et en santé mentale et traitement des dépendances, ainsi que des services de communications médicales et de formation clinique. Organisation sans but lucratif, Medavie figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, est certifiée par Imagine Canada pour son engagement philanthropique et communautaire et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel à titre d'organisation qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion.

À propos de la Fondation Medavie

Fondée en 2011 dans le prolongement de la mission de Medavie de fournir des soins de santé centrés sur la collectivité, la Fondation Medavie se consacre à faciliter l'accès à des soins équitables et culturellement adaptés qui favorisent plus particulièrement l'adoption d'un mode de vie sain, la santé mentale des jeunes et le traitement du stress post-traumatique. Depuis sa création, la Fondation Medavie a investi plus de 39 millions de dollars et a coordonné la collaboration et le partage de connaissances avec des organismes de bienfaisance qui œuvrent dans les collectivités où nous vivons et travaillons.

SOURCE Medavie

Demandes des médias : Amirah El-Safty, Conseillère principale en communications, Medavie, 437-446-2535, [email protected]